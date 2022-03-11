انطلاق "الدوم" بأغنية "أما براوة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انطلقت منذ قليل حلقة جديدة من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية والتمثيلية وتقديم البرامج "الدوم" ضمن مرحلة المفتاح الذهبي، والتي بدأت بوصلة غنائية لأغنية "أما برواة"، ثم شارك ٣ متسابقين من الغناء والتمثيل وتقديم البرامج في تقديم أداء أمام لجنة تحكيم.

وأصبح التصويت متاح للجماهير لإنقاذ المواهب من خلال التصويت. وشهدت الحلقة السابقة من برنامج الدوم تأهل ١٠ مشتركين والتي حددتهم لجنة التحكيم المكونة من النجمة ليلى علوي والمخرج تامر محسن والموسيقار العالمي نادر عباسي، وهم من فئة الغناء يمنى حسن رقم ١١٦ من الإسكندرية، رحمة ضاحي رقم ١١٧ من القاهرة وفارس مصطفى رقم ١٢٠ الأقصر، كروان رقم ١١٩ من القاهرة.

وفي فئة التمثيل نادين خالد رقم ٢١٦ من القاهرة، وآية زيد رقم ٢١٨ من محافظة الإسكندرية ومادونا رقم ٢١٩ هاني من محافظة أسيوط، مريم مصطفى رقم ٢٢٠ من القاهرة ويوسف الجبروني رقم ٢١٧ من بورسعيد.

برنامج الدوم تطلقه الشركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، ومن إنتاج شركة "ميديا هب سعدي - جوهر".

وشارك في عضوية لجنة تحكيم مرحلة الـ60 ثانية بفئة التمثيل الفنانة الكبيرة يسرا، المخرج مروان حامد والفنان عمرو يوسف، وفي فئة الغناء شارك كل من الفنان حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة والملحن عمرو مصطفى، أما في فئة البرامج ضمت لجنة التحكيم مكونة من الإعلامية القديرة نجوى إبراهيم والإعلامية لميس الحديدي والإعلامية چاسمين طه.

وتتراوح أعمار المشتركين بين الذكور والإناث بين 16 و28 سنة للغناء والتمثيل، أما التقديم من 21 إلى 28 عاماً من جميع المحافظات المصرية، إذ تم إجراء اختيارات لـ١٥ ألف مشترك.