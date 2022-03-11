سمير صبري أفضل ممثل ومصر تحصد 3 جوائز والتونسي "قربان" أفضل روائي طويل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية جوائز دورته الحادية عشرة بقصر ثقافة الأقصر، بحضور رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد والمخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان، والسيد محمد عبدالقادر نائب محافظ الأقصر، والممثل محمود حميدة رئيس شرف المهرجان .

قبل إعلان الجوائز كرمت إدارة المهرجان السينما الأوغندية كضيف شرف الدورة الحادية عشرة وتسلم التكريم المخرج الأوغندي موريس موجيشا، كما شهد الحفل تكريم المخرج التونسي وخبير السينما الأفريقية فريد بو غدير .

أما جوائز المهرجان فجاءت كالتالي..

حصل على جائزة النقاد الدولية "فيبريسي" الفيلم الصومالي "زوجة حفار القبور" للمخرج خضر آيدروس أحمد، وتسلمها المخرج مادمادو سقراط، وحصل على جائزة لجنة تحكيم أفضل فيلم يُعبر عن المرأة الفيلم المصري "تول" وتسلمها المخرج محمد زهران.

ومنحت مؤسسة شباب الفنانين المستقلين جائزتها لأفضل فيلم، والذي تختاره إدارة المؤسسة التي تقيم وتنظم المهرجان وسلمها رئيس مجلس إدارة المهرجان الناقد والمنتج فاروق عبدالخالق وأمين الصندوق مهندس الديكور وائل سامي، وذهبت الجائزة للفيلم المصري "2 طلعت حرب" وتسلمها المخرج مجدي أحمد علي.

أما مسابقة الأفلام الروائية القصيرة فكانت جوائزها كالتالي: تنويه خاص لفيلم "16 طلقة" من أوغندا وتسلمها المخرج لقمان علي، أما جائزة أفضل فيلم روائي قصير ذهبت إلى فيلم "حبال المودة " من المغرب، وتسلمتها مخرجة الفيلم وجدان خالد .

وفي مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة حصل الفيلم الجنوب أفريقي "الملجأ الأخير" للمخرج عثمان ساما سيكوا علي تنويه خاص، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة ذهبت لفيلم "نجمة الصباح" من مدغشقر للمخرج نانتيناينا لوفا، وتسلمها عنه ستانلي أوهيكوار، أما جائزة افضل فيلم تسجيلي طويل فذهبت إلى فيلم "فايا داي" من أثيوبيا للمخرجة جيسيكا بشير وتسلم عنها المخرج لقمان علي .

وفاز بالجائزة الأولى في مسابقة أفلام "الدياسبورا" فيلم "أبعد ما تأخذني خطاي" من صربيا إخراج ستيفان آرسينيفتش، وفاز بالجائزة الثانية فيلم "غدا أكثر إشراقا" من الجزائر إخراج ياسين قنية، وفي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة حصل الفيلم الكاميروني "الاتفاق" للمخرج ليا مال فرانك تييري علي تنويه أول، أما تنويه أحسن ممثل فذهبت إلى الفنان القدير المصري سمير صبري عن فيلم "2 طلعت حرب" وتسلمها نيابة عنه فريق عمل الفيلم، وذهبت جائزة لجنة التحكيم لفيلم "زوجة حفار القبور" من الصومال إخراج خضر أحمد، وتسلمها عنه اميديه باكوم، ونال جائزة أفضل فيلم روائي طويل، وهي جائزة مقدمة من أسرة الفنان الكبير الراحل محمود عبدالعزيز، وقدرها 2000 دولار فيلم "قربان" من تونس للمخرج نجيب بلقاضي وتسلمها عنه لينا رفاعي مسئولة توزيع الفيلم.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية انطلق يوم 4 مارس بقاعة المؤتمرات بالأقصر وانتهت فعالياته اليوم بتوزيع جوائز مسابقاته المختلفة والمتنوعة، ويرأسه شرفيا الممثل المصري الكبير محمود حميدة وتقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين برعاية ودعم من وزارة الثقافة، والسياحة والآثار، والخارجية، والشباب والرياضة، ومحافظة الأقصر ونقابة السينمائيين، وهيئة تنشيط السياحة وشركة أوراسكوم .