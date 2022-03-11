ممثل كوميدي مصري؛ تألق في أدواره مع الزعيم عادل إمام.. وهذا هو سر إلقائه خطبة الجمعة رغم أنه مسيحيًا.. لن تتوقع بدًا من هو؟

كتب امير فتحي في الجمعة 11 مارس 2022 12:50 صباحاً - تداول عدد من روّاد السوشيال ميديا صورة لطفل ومكتوب عليها أنه أصبح كوميديان مشهور تألق بالتمثيل مع الزعيم، وعلى الفور تفاعل العديد من الجمهور معها وأثارت حالة من الجدل في التعليقات منقسمين على من هو هذا الفنان.

أنه الفنان القدير الراحل “يوسف داوود” الذي أعاد رواد مواقع التواصل تداول صورة له وهو طفل صغير، ونالت الصورة عددًا كبيرًا من الإعجابات والتعليقات، وتفاعل المتابعون الذين أشادوا به وببراءته في تلك المرحلة العمرية.

صورة نادرة من طفولة الفنان الراحل «يوسف داوود»

إشتهر الفنان الراحل يوسف داوود بصوته وملامحه التي جعلته مميزًا في أعماله، بالرغم من كونه لم يحصل على بطولات، فكانت أغلب أدواره مشاركات بمشاهد غير كبيرة، ولكنه ترك بصمة بضحكته المميزة، كما ميزته ملامحه أيضًا خاصة حواجبه الكثيفة وضخامته، وهذا ما كان يثير الضحك في ظل شخصيته التي تبدو جادة، فلقد إعتاد تقديم شخصية الرجل العجوز نظراً لبدايته في الفن بعد أن تخطى الأربعين من عمره.

إسمه بالكامل (يوسف جرجس صليب) وشهرته يوسف داوود، ( 10 مارس 1938 – 24 يونيه 2012) ولد فى سيوف شماعة فى الإسكندرية، كان ممثل كوميدي مصرى. قدّم حوالى 40 فيلم وعدد من مسلسلات التليفزيون كما مثّل فى عدد من المسرحيات. تخرج من كلية هندسة قسم كهرباء سنة 1960 و عمل كمهندس بعد ذلك تفرغ للفن سنة 1985، وقد لقبه زملاؤه في الوسط بـ”مهندس الضحك”.

الفنان يوسف داوود – في فيلم عسل إسود (2010)

مسيحي يلقي خطبة الجمعة على زملائه في الجيش

وعلى الرغم من ديانته المسيحية إلا أن يوسف داوود قضى الخدمة العسكرية لسبع سنوات، كما قام بإلقاء خطبة الجمعة على زملائه أثناء مدة الخدمة الخاصة به، فلقد طُلب منه أن يستعد لإلقائها نظرًا لأسلوبه المميز في الإلقاء، فاعتمد وقتها على قراءته للدين الإسلامي وبعد أن شرع في إلقائها شاهده القائد، وحينما علم أنه مسيحي عاقبه على الأمر.

الفنان يوسف داوود

قاسم مشترك لأفلام ​عادل إمام

كان يوسف داوود قاسماً مشتركاً في العديد من أفلام الزعيم عادل إمام، فلقد شاركه في مسرحية “الواد سيد الشغال” وأيضًا فيلم “زوج تحت الطلب وكراكون في الشارع والنمر والأنثى وسلام يا صاحبي وحنفي الأبهة والإرهاب والكباب، وأمير الظلام”، ومسرحية “الزعيم”، وأفلام أخرى مثل: ​بخيت وعديلة​ ومرجان أحمد مرجان وبوبوس” .

يوسف داوود مع الزعيم عادل إمام في فيلم النمر والأنثى (1987)

قدم أيضًا مع محمود عبد العزيز “السادة الرجال وسمك لبن تمر هندي”، ومسلسل “​رأفت الهجان​”، ومع ​أحمد زكي​ “البيه البواب وكابوريا”.

يوسف داوود مع الزعيم عادل إمام في فيلم حنفي الأبهة (1990)

ومن أفلامه: “ملف في الآداب ومن خاف سلم والتحدي والذل والملك لله وأحوال شخصية وخلي بالك من عزوز والكنز وحلق حوش وعليه العوض واتفرج يا سلام و55 اسعاف وصعيدي رايح جاى وفلاح في الكونغرس والباشا تلميذ وليلة سقوط بغداد والحاسة السابعة وظرف طارق “والمسافر وعسل اسود وجدوا حبيبي.

يوسف داوود مع الراحلة رجاء الجداوي في حنفي الأبهة

ومن مسلسلاته، مسلسل “وكسبنا القضية ووأنا وانت وبابا في المشمش والثعلب ويوميات ونيس وحلم الجنوبي والسيرة الهلالية وأسعد زوج في العالم وفارس بلا جواد وأين قلبي وحكايات زوج معاصر وراجل وست ستات ورجل غني فقير جداً وابن الارندلي”، وآخر عمل ظهر فيه هو “قصص الإنسان في القرآن”، عام 2012.

يوسف داوود مع عادل إمام و يسرا في فيلم بوبوس (2009)

فوزاير

وقدّم يوسف داوود أيضاً الفوازير، ومنها: “عالم ورق ورق وعمو فؤاد والسياحة وزي النهاردة وجيران الهنا ومانستغناش وعفاريت مراتي”.

فشل في التحكم في صوته العالي

كشفت إبنته «دينا» في مقابلة تلفزيونية، أن والدها كان صوته عاليا مما أثّر على سمعهم، وقد حاول الفنان الراحل التحكم في الأمر لكنه فشل فشلًا زريعًا، كما كشفت أيضاً أنه كان خفيف الظل وكوميدياً في المنزل.

وفاته و​هالة صدقي ​تثير الجدل في عزائه​​​​​​

في الرابع والعشرين من حزيران/يونيو عام 2012 ساءت حالته الصحية، خصوصًا أنه عانى قبلها وإنتقل الفنان القدير لأحد المستشفيات في مدينة الإسكندرية مسقط رأسه، وتوفي يوسف داوود في يوم 24 حزيران/يونيو عام 2012، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ74 عاماً.

وقد شيّعت جنازته من الكنيسة المرقصية بالإسكندرية، فيما أقيم العزاء في الكنيسة البطرسية بالعباسية تحت رعاية المركز الكاثوليكي للسينما، وحضره عدد من نجوم الفن وقتها، وكان الملفت للنظر هو حضور هالة صدقي بملابس غير سوداء، مما أثار الجدل في حينها، وهذا ما بررته بأنها أتت من التصوير، وحضر أيضاً من الممثلين لطفي لبيب، محمد أبو داوود، أميرة العايدي، سميرة عبد العزيز، منير مكرم، عمرو عبد العزيز، رجاء الجداوي، ومحمد وفيق، كما حرص أيضاً المؤلف سمير خفاجي على الحضور، رغم أنه على الكرسي المتحرك.

مقتنياته في مكتبة الإسكندرية

بعد وفاة الفنان القدير يوسف داوود، وافقت زوجته السيدة مرغريت ملاك وإبنته «دينا» على توثيق تاريخه وحياته في إطار مشروع مكتبة الإسكندرية في مصر، وأعطت أسرته للمكتبة أوراقه الشخصية وصوره الخاصة.

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