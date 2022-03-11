شكرا لقرائتكم خبر عن أرملة الفنان أحمد راتب تهدى بعضا من مقتنيات زوجها الراحل للمركز القومى للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدت السيدة فيرا، أرملة الفنان أحمد راتب، بعضا من مقتنيات زوجها الراحل، للمركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

واشتملت تلك المقتنيات على: النظارة التى جسد بها الفنان الراحل أحمد راتب شخصية "القصبجي" فى مسلسل (أم كلثوم)، "العباءة" التى ارتداها أحمد راتب بالمشهد الأخير فى العرض المسرحى (الزعيم)، "جيليه" ارتداه الراحل فى مسلسل (هند والدكتور نعمان)، "القبعة" التى كان يرتديها الفنان أحمد راتب أثناء تجسيد شخصية "بيبرس" فى الفيلم السينمائى (جزيرة الشيطان)، بدلة ارتداها الراحل فى مسرحية (الزعيم)، بالإضافة إلى: 2 جواز سفر.. أحدهما خاص بالحج، وشهادة ميلاد أحمد راتب، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية، والمصحف الشخصى للفنان الكبير الراحل أحمد راتب.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات وزيرة الثقافة الأستاذة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى المخرج الكبير خالد جلال؛ على مشروع حفظ وعرض مقتنيات رواد المسرح والموسيقى والفنون الشعبية الذى ينفذه المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير ياسر صادق، وذلك بأجنحة العرض المتحفى الخاصة بالمركز القومى للمسرح داخل المسارح التابعة للبيت الفنى للمسرح؛ والبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، وقصور الثقافة بعاصمة كل محافظة مصرية.