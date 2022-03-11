شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى تتأثر بأداء مشهد تمثيلى لمتسابقتين فى برنامج الدوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأثرت الفنانة الكبيرة ليلى علوى خلال تقديم فقرة أداء تمثيلى قدمتها المتسابقتان ناردين فايز وماريا أسامة، حيث أجهشت فى البكاء متأثرة بالمشهد ضمن حلقة جديدة من مرحلة "المفتاح الذهبى" لبرنامج اكتشاف المواهب الغنائية والتمثيلية "الدوم".

وأشادت ليلى علوى بـ أداء المتسابقتين، قائلة: "برافو عليكوا أثرتوا فينا ونزلتوا دموعى.. وأديتوا لينا طاقة كبيرة للمسرح.. شكرا ليكم"، أما المخرج تامر محسن علق قائلا: "عملتوا مشهد حلو أوى فيه حاجات كتير، ومقلدتوش حد وعملتوه بـ طريقتكم وفيه لحظات مؤثرة وكيمياء وتوافق بينكم شكرا ليكم".

وأصبح التصويت متاحا للجماهير من أجل إنقاذ المواهب عبر رقم 4050 أو من خلال التصويت عبر رسائل Sms من خلال الموقع الرسمى لبرنامج الدوم فى حال التصفح على الموقع من خلال الهاتف.

وشهدت الحلقة السابقة من برنامج الدوم تأهل 10 مشتركين والتى حددتهم لجنة التحكيم المكونة من النجمة ليلى علوى والمخرج تامر محسن والموسيقار العالمى نادر عباسى، وهم من فئة الغناء يمنى حسن رقم 116 من الإسكندرية ،رحمة ضاحى رقم 117 من القاهرة و فارس مصطفى رقم 120 الأقصر ،كروان رقم 119 من القاهرة .

وفى فئة التمثيل نادين خالد رقم 216 من القاهرة، وآية زيد رقم 218 من محافظة الإسكندرية و مادونا رقم 219 هانى من محافظة اسيوط ، مريم مصطفى رقم 220 من القاهرة و يوسف الجبرونى رقم 217 من بورسعيد.

برنامج الدوم تطلقه الشركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، ومن إنتاج شركة "ميديا هب سعدى - جوهر".وشارك فى عضوية لجنة تحكيم مرحلة ال 60 ثانية بفئة التمثيل الفنانة الكبيرة يسرا ، المخرج مروان حامد و الفنان عمرو يوسف، وفى فئة الغناء يشارك كل من الفنان حميد الشاعرى والشاعر أمير طعيمة والملحن عمرو مصطفى ، أما فى فئة البرامج تضم لجنة التحكيم مكونة من الإعلامية القديرة نجوى إبراهيم والإعلامية لميس الحديدى والإعلامية چاسمين طه.