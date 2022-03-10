أعرف من هو الفنان الذي رفض الزواج من الجميلة “فايزة كمال” وماتت وهي تتمنى رؤيته.. لن تتوقعه أبدًا!!

كتب امير فتحي في الخميس 10 مارس 2022 11:57 مساءً - الفنانة المصرية الراحلة فايزة كمال اكتسبت احترام كل الجمهور العربي، وذلك بسبب ادائها الملتزم وبعدها عن إغراءات عالم الفن لذلك حزن على رحيلها ملايين المصريين خاصة وأن رحيلها جاء في عمر مبكر.

المخرج المسرحى مراد منير زوج الفنانة فايـزة كمال كشف الكثير من التفاصيل عن حياتها ومن بينها علاقتهما بالفنان محمد منير.

أوضح أنه تعرف على زوجته الراحلة عندما قامت ببطولة مسرحية الملك هو الملك حيث شاركها البطولة الكينج محمد منيـر والفنان الكبير صلاح السعدني.

وأضاف: “كانت البداية لا تبشر بالحب والزواج، لأنى بقــدر ما كانت فايزة موهوبة لكنى كنت أراها لحــوحة وأتجـنبها خلال البروفات وحدث بيننا أكثر من مشادة، حتى توفــت والدتها وذهبت لأعـزيها ورأيتها انسانة أخرى وقررت مســاندتها”.

وأكد أنه رشــحها للزواج من محمد منير قبل أن يفكر فى الزواج منها، حيث قال :” قال لى صلاح السعدني تعالى نعمل ايفيه فى المسرحية وكنا لا نتوقع النجاح، واقترح أن نتوسط للزواج بين محمد منير وفايزة ، فقلت له ياريت”.

وعن رد فعل فايزة ومنير، قال ضاحكاً وهو يسترجع هذه الفترة: “ذهبت لمحمد منيـر، وقلت له ايه يا موني البت حلوة ومووزة ما تتجوزها، فقال لى يا أخى دى بنت ناس، ولما عرضنا الفكرة على فايزة وقلنا لها تتجوزى محمد منير، قالت أنا بحب منير جدًا وبحب صوته لكن مش لدرجة أتجوزه”.

مراد منير اختتم كلامه، بقوله: “يشـــاء النصيب إنى أنا اللى اتجوزها، وصلاح قال لى بعدها يا أخى كنا هنجوزها لمنير تقوم تتجوزها انت”.

فايزة كمال ماتت تتمنى رؤية الكينج محمد منير

وأشار زوج الفنانة الراحلة إلى أن علاقة الصداقة امتدت بينه وزوجته وبين الكينج منير، مؤكداً أن منير أصبح لقبه الملك من مسرحية الملك هو الملك، وبعد أن وضعت أغانى المسرحية فى شريط كاسيت حمل اسم الملك وصدر منه 14 طبعة وانتشر عربيًا.

وكشف المخرج مراد منير أن زوجته الفنانة الراحلة فايزة كمال طلبت رؤية الكينج منير قبل وفاتها وعندما اشتد بها المرض، ولكنه لم يزرها كما أنه لم يحضر عزائها. فسر مراد منير ذلك قائلاً : هو مجاش عزاء فايزة لكن أعتقد انه مقدرش لأنه كان بيعزها جدا جدا وكانوا أصدقاء.

وأوضح : هى كانت عاوزة تشوفه قبل وفاتها وكلمته وهى فى المستشفى وقالت له أنا حاسة إنى ماشية، وأعتقد إنه خاف ولم يتحمل لأن أنا لو صاحبى كلمنى وقاللى انا حاسس انى همشى، هخاف أشوفه، و محمد منيـر قلبه رهيف جدًا قلب عصفور وده بيظهر فى صدق غناه.

من هي فايزة كمال؟

فايزة كمـال هي ممثلة مصرية، ولدت في 3 سبتمبر عام 1962م بالكويت لأبوين مصريين يعملان في الكويت، وعاشت هناك أكثر من عشرين عامًا حيث أنهت دراستها الابتدائيّة والمتوسطة والثانوية في مدارسها.

التحقت فايزة كمـال بالمعهد العالي للفنون المسرحية وقدّمت بالفعل في قسمي الديكور كرغبة أولى والتمثيل كرغبة ثانية، ونجحت في القسمين، وأصر والداها على أن تلتحق بقسم الديكور فلا يمكن أن يسمحا لابنتهما بدراسة التمثيل، حتى استطاع أستاذها الفنان سعد أردش إقناعهما، لتتلمذ بعدها على يده.

بدأت مشوارها الفني وهي في السنة الأولى بالمعهد فشاركت في مسلسل تاريخي حمل اسم العدل والتفاح أمام مديحة كامل وعبد الله غيث، ثم توالت أعمالها الفنية والأدوار التي يعرضها عليها المخرجين فقدمت مع المخرج سامي محمد علي بمسلسل وتاه الطريق وظهرت في فيلم الطائرة المفقودة، إلى أن قررت العودة إلى مصر لتبدأ مشوارها الفني في الثمانينات لثلاثين عامًا متواصلة حتى مرضها ووفاتها في عام 2014.

تعرضت الفنانة فايزة كمـال لأزمة صحية ونقلت على اثرها إلى غرفة العناية المركزة بمستشفى القصر العيني، حيث تبين بعد خضوعها لعدد من الفحوصات والأشعة إصابتها بسرطان الكبد وهناك توفيت في يوم 26 مايو عام 2014.

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