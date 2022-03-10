ميريام فارس تلبي طلب جمهورها وتطرح “هذا الحلو”.. أغنية مسرح بإمتياز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد إلحاح شديد ونزولًا عند طلب محبيها، طرحت ملكة المسرح ميريام فارس رسميًا أغنيتها الجوبية العراقية “هذا الحلو” التي سبق وغنّتها في حفلاتها الأخيرة بعدد من البلدان العربية.

وأعلنت ميريام فارس عن صدور الأغنية عبر قناتها الرسمية بموقع “يوتيوب” والمتاجر الموسيقية من خلال منشور على صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي قائلةً: “أغنية (هذا الحلو) الجوبية العراقية أغنية مسرح بإمتياز وكنت حابة خليها للمسرح بس بطلب وإلحاح من الجمهور أصدرتها على يوتيوب وكل جميع مواقع الإستماع”.

أغنية “هذا الحلو” من كلمات وألحان يوسف العماني، وتوزيع حسام الدين وميكس وماسترينج حسام الدين، وتضمن الفيديو على قناة ميريام فارس في موقع “يوتيوب” مقتطفات من أدائها المباشر للأغنية على المسرح في عدد من الحفلات ومن بينها حفلها في “إكسبو دبي” وحفلها في افتتاح جائزة سباق ‫فورمولا E في المملكة العربية السعودية.

يذكر أن أغنية “هذا الحلو” تركت أثرًا طيبًا عند الجمهور الذي تفاعل بشكل كبير مع الكليب، إذ حصد نسبة مشاهدة مرتفعة بعد أقل من ساعة على صدوره على قناة ملكة المسرح في موقع “يوتيوب”.