نجوم عالميون يتبرعون بملايين الدولارات للشعب الأوكراني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أقدمت نخبة من النجوم العالميين على التبرع بملايين الدولارات للشعب الأوكراني مع استمرار الغزو الروسي للبلاد.

وأفادت وسائل إعلام عالمية أن نجم كرة القدم البريطاني دايفيد بيكهام وزوجته فيكتوريا بيكهام قد تبرعا بمليون جنيه إسترليني، أي 1,317,525 دولار أميركي، في محاولة لمساعدة “العائلات المتضرّرة” نتيجة الغزو الروسي على أوكرانيا.

وفي هذا السياق، فقد تبرع الممثل العالمي ليوناردو دي كابريو بمبلغ 10 ملايين دولار. ويتحدر دي كابريو من جذور أوكرانية، حيث ولدت جدته هيلينا في أوديسا الواقعة في جنوب أوكرانيا، قبل أن تنتقل إلى ألمانيا في عام 1917.

ومن جهتها، فقد تعهدت الممثلة ميلا كونيس، الّتي وُلدت في تشيرنيفيتسي بجنوب أوكرانيا، وزوجها الممثل أشتون كوتشر بتقديم وجمع تبرعات تصل إلى 30 مليون دولار.

وكشف كلّ من ميلا وأشتون أن المبلغ وصل إلى 15 مليون دولار، وأنه سيتم التبرع بالأموال التي تم جمعها لتأمين السكن لللاجئين الأوكرانيين.