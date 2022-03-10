أحمد العوضي في أول ظهور مع والده

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان أحمد العوضي صورة له جمعته بوالده، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث ظَهَرَ الثّنائي في صُورة مَنزِلِيّة يظهر فيها ملامحهما المتقاربة بشكل كبير.

وتعد الصورة التي جمعت العوض بوالده هي أول ظهور لهما معاً في صورة، وقد علق العوضي موجهاً رسالة لوالده قائلاً له: «أبويا البركة.. ربنا يخليك لينا يا حاج».

وسرعان ما حظيت الصورة بتفاعل كبير من قبل متابعيه وجمهوره، الذين وجهوا رسائل لوالده بدوام الصحة والعافية، وللتعليق على التشابه الكبير بينهما، حيث كتب أحدهم على الصورة «الله يبارك في عمره يا رب»، بينما كتب آخر «ربنا يخليه يا رب ويطول في عمره يا رب».

وقال الفنان أحمد العوضي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «زق عجلك»، الذي يذاع علي شعبي إف أم لكل من شيماء السباعي وتامر جابر: «الناس ممكن تكون تحبنا أنا وياسمين عبد العزيز لأننا طبيعيين وحقيقيين، وأكيد تحدث بيننا مشاكل.. ولكن المشاكل بين اتنين بيحبوا بعض بتبقى غير المشاكل بين اتنين متجوزين من أجل الجواز».

وأضاف العوضي، «أنا الذي أطيب خاطر ياسمين الأول، وفكرة إن حد بيصالح الأول ده مش بيقلل من الواحد خالص، وأنا كراجل أؤمن بأن الأفعال أبلغ من الأقوال».

يشار إلى أنّ أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز قَدّما سوياً مسلسل «اللي مالوش كبير» في الموسم الرمضاني الماضي وحصل العمل على ردود أفعال إيجابية.

المسلسل من بطولة نخبة من النجوم من بينهم خالد الصاوي، عايدة رياض، إيمان السيد، هدى الأتربي، ودنيا عبد العزيز وغيرهم، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.