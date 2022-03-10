كيم كارداشيان تكشف أسرارها العاطفية في برنامج The Kardashians

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان في مقابلة لها مع مجلة فارايتي أنها ستكشف في برنامجها الجديد “The Kardashians”، ولأول مرة تفاصيل علاقتها العاطفية مع الممثل الكوميدي بيت ديفيدسون.

كما أوضحت النجمة البالغة من العمر 41 عاماً في المقابلة التي أجرتها برفقة والدتها كريس جينر وأخواتها كلوي كارداشيان وكورتني كارداشيان؛ بهدف الترويج للبرنامج الواقعي الجديد “الكارداشيان” المقرر عرضه على Hulu، أنها ستروي التفاصيل التي يريد الجميع معرفتها حول علاقتها ببيت ديفيدسون الذي لم يتم الاتفاق معه للظهور في العرض حتى الآن.

ولفتت إلى أنها متحمسة للكشف في البرنامج عن تفاصيل لقائهما ومن تواصل مع من في بداية الأمر، وكيف حدث ذلك، وكل التفاصيل التي يريد الجميع معرفتها.

كما أعلنت كيم كارداشيان أن كانيي ويست سيكون في الحلقة الأولى من البرنامج، إذ ستكون عبارة عن عمل يشبه الوثائقي، وأن جزء علاقتها العاطفية مع بيت ديفيدسون لم يتم تصويره بعد.