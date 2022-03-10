هشام عباس يقدم أغانى التسعينيات فى مهرجان أبيدوس بسوهاج.. صور

القاهرة - سامية سيد - قدم النجم هشام عباس حفلا غنائيا داخل معبد أبيدوس بسوهاج الذي يعد من أقدم معابد التاريخ، ضمن فعاليات مهرجان أبيدوس في دورته الأولى، ومن ضمن الأغاني الذي قدمها: قول عليا مجنون وجمالك خطر وكدة رضا وآه من عينيها السود وليالي الشوق وتعالى وبالحب هتخدى عينى ويتربى في عزو وليلة ياليلة وزمان وأنا صغير وشيل إيدك من على خدك وأمى الحبيبة وفينه، ورفع الحفل شعار كامل العدد.

وقال هشام عباس إنه مبسوط بالغناء في مهرجان أبيدوس بسوهاج، ووجه التحية لوزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، ومحافظ قنا طارق الفقي، وداعب جمهوره بعد أول أغنية قائلا: "بطني بتوجعني وعندي حموضة".

افتتح النجم هشام عباس حفله الغنائى فى أولى أيام مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء فى دورته الأولى التي تقام داخل معبد أبيدوس بسوهاج، بأغنية "متبطليش" وسط هتاف كبير من جمهور الصعيد.

وانطلقت منذ قليل فعاليات الدورة الأولى من مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء بمحافظة سوهاج والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية، بحضور كل من وزيرة الثقافة ايناس عبد الدايم ورئيس دار الأوبرا مجدي صابر، واللواء طارق الفقى محافظ سوهاج.

وقالت ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة إن جمهور الصعيد أثبت أن لديه الوعى الكافي بالفن، وموخرا أقيم مهرجان دندرة في قنا وحضره مايقرب من 20 ألفا، ويدل على أن الفن جزء من تكوين الشخصية المصرية التى أبهرت العالم على مر العصور، لأن مصر بلد الفن والحضارة والإبداع.

وأضافت أنها توجه الشكر لكل من مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على رعايته لمهرجان أبيدوس، ومحافظ سوهاج اللواء طارق الفقي على مساندته لجميع الأنشطة في المحافظة.

وأكدت إيناس عبد الدايم أن رايات التنوير تشمل كافة ربوع مصر باعتبارها أحد مفردات التنمية التى تعزز بناء الإنسانة، وأضافت أن مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء يعد الأول من نوعه بمحافظة سوهاج، ويأتى كنموذج للتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة بهدف ترسيخ دور القوى الناعمة فى تطوير المجتمع وإعادة تشكيل الوعى، وأكدت أهمية دور الثقافة والفنون فى الترويج للحضارة المصرية، مشيرة إلى استمرار تحديث خطط تحقيق العدالة الثقافية بين أبناء مصر.

يذكر أن برنامج فعاليات الدورة الأولى من مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء تضم 3 حفلات يحييها على التوالى النجوم هشام عباس، على الحجار ومدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته.