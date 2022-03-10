شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مكى ينشر بوستر "الكبير أوى 6".. ولجمهوره: كل سنة وأنتوا طيبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر النجم أحمد مكى الأفيش الدعائى لمسلسل "الكبير أوى 6" على حسابه على "فيس بوك" المقرر أن بينافس به فى موسم رمضان المقبل، وعلق على الأفيش: "توكلنا على الله.. إن شاء الله خير.. وكل سنة وأنتم طيبين".

وأعلنت قناة ON عن عرض مسلسل "الكبير أوى 6" للنجم أحمد مكى على شاشتها بشكل حصرى، في شهر رمضان المقبل، حيث بدأت القناة في عمليات الدعاية الخارجية بطرح بانرات المسلسل على الكبارى والطرق الرئيسية في القاهرة والجيزة، وذلك قبل 25 يومًا من حلول شهر رمضان.

وتستمر مغامرات الكبير أوى وجونى وحزلقوم في أحداث الجزء السادس، حيث تعود الشخصيات الثلاثة للظهور مجددًا بعد 6 سنوات من عرض الموسم الخامس للعمل عام 2015، حيث تظهر هذه الشخصيات بعد مرورهم بالعديد من الأحداث وتكشف الأحداث حالهم في الوقت الحالى.

البداية مع "الكبير أوى" الذي أصبح ملتزما بمسئولية تربية أبنائه (العترة وجونى) ويقرر الزواج من امرأة لمراعاتهما، أما جونى فيحاول إيجاد عمل يحقق منه الربح ولذلك يقرر عمل فيديوهات على السوشيال ميديا لأهل المزاريطة، يظل الشقيق الثالث جزلقوم كما هو يتورط في العديد من المشاكل في أي مكان يتواجد فيه.

مسلسل "الكبير أوى 6" بطولة أحمد مكي، رحمة احمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، مع الاستعانة بضيف ضيوف الشرف في كل حلقتين من حلقات الجزء السادسوعدد من ضيوف الشرف منهم ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، وتأليف مصطفي صقر إخراج أحمد الجندي.

وعرض الجزء الأول من مسلسل "الكبير أوى" عام 2010، وحقق نجاحاً كبيراً وأصبح واحداً من أبرز المسلسلات الكوميدية التي يتم عرضها في شهر رمضان من كل عام، وذلك بعدما تم تقديم 4 أجزء أخرى أعوام 2011، 2013، 2014، 2015، وتدور أحداثه حول عمدة قرية "المزاريطة"، الذى اكتشف وجدود شقيقين توأم له، وتحدث مواقف كوميدية ومفارقات بين الأحوة الثلاثة.