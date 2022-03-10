شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الأقصر يمنح 14 جائزة لدعم صانعات السينما بمشروع "فاكتورى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، خلال حفل ختام دورته الحادية عشرة الذى انطلق قبل قليل، والمقام بقصر ثقافة الأقصر عن جوائز مشروع فاكتورى، والتى وصلت إلى 14 جائزة ما بين جوائز مادية وورش عمل واستشارات خدمات فنية من مؤسسات مختلفة.

ونال جائزة فاكتورى الذهبية بقيمة 2000 دولار لدعم انتاج الفيلم، فيلم "إيقاعات الحياة" للمخرجة صابرين الحسامى من مصر، والجائزة مقدمة من افلام مصر العالمية - جابى خورى وقد سلم الجائزة عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية.

بينما حصد فيلم "البحث عن سبايدر مان" للمخرجة نادية غانم من مصر على جايزة فاكتورى الفضية بقيمة 1000 دولار لدعم إنتاج الفيلم قدمتها مؤسسة راويات وتو ستوريز للإنتاج قامت بتسليم الجائزة مديراتا المشروع كوثر يونس وسمر الهنداوي.

فيما حصد جايزة فاكتورى البرونزية بقيمة 500 دولار، فيلم "فى خاطر بوعلام" للمخرجة لاليا سدنون من الجزائر المقدمة من كونسورتيوم الفيلم الأفريقى، وسلم الجائزة المخرج مايكل باريش.

وقدمت إيمان بنضاوى جائزة جلسات تدعيم العملية الإبداعية والتقنية الذاتية من خلال تقويم الجسد، لكل من فيلم "أنا يهوديون" للمخرجة بيرل مونوند من جنوب أفريقيا وفيلم "٢٧-٣٧" للمخرجة نور حلّوم من سوريا.

كما قدمت مؤسسة الدهشورية للإقامات الفنية، برئاسة ماريان خورى جائزة المشاركة فى أحد الورش التابعة لبرامج الدهشورية سلم الجائزة المخرج نبيل الشاذلى إلى فيلم "إيقاعات الحياة" لصابرين الحسامى من مصر.

وقدم مهرجان رباط الدولى للفيلم المؤلف جائزة حضور ملتقى تطوير المشاريع وسلمها عبد الحق منطرش رئيس المهرجان إلى فيلم "يد سحرية" لجوديث اودو من نيجيريا وتسلمها عنه فيديليس دوكر مؤسس مهرجان ابوجا للأفلام.

كما قدم مهرجان رباط الدولى للفيلم المؤلف جائزة استشارة لتطوير المشروع سلمها عبد الحق منطرش رئيس المهرجان إلى فيلم "هل أنت نفسك؟!" لنيكيسى سروماجا من اوغندا.وقدم أيضا مهرجان عمان السينمائى الدولى جائزة مقعد فى ايام عمان لصناعة الافلام فى مهرجان عمان السينمائى الدولى لاول فيلم تسجيلى تحت التطوير لمخرج عربى سلمتها المخرجة سمر الهنداوى إلى فيلم "50 متر" ليمنى خطاب من مصر وتسلمتها عنها نادية غانم.

كما قدمت مؤسسة دوكس بوكس من خلال دوكس جاراج جائزة عبارة عن 10 ساعات استشارة مع المخرجة جيهان طاهرى رئيسة دوكس بوكس التى سلمت الجائزة مع مى الجمال منسقة دوكس بوكس إلى فيلم "البحث عن سبايدر مان" لنادية غانم من مصر.

كما قدم أيضا دوكس جاراج جائزة ستوديو مونتاج لمدة 3 أسابيع فى برلين وعدد 5 ساعات استشارة مفصلة سلمتها جيهان طاهرى ومى الجمال إلى فيلم "قمر الحصّادين" لرما اياسرا من الاردن وتسلمتها المخرجة الاردنية دينا ناصر.

وكذلك قدمت شركة "كلت" لخدمات ما بعد الانتاج جائزتان خدمات تصحيح الألوان للفيلم وخدمات دعائية والتى سلمتها سمر الهنداوى الى فيلم "٢٧-٣٧" ل نور حلّوم من سوريا فيما قدمت راويات لدعم المخرجات جلسات إرشادية استشارية سلمتها كل من المخرجات دوروثيه كيللو ودينا ناصر الى فيلم "هش" - ل سالى أبو باشا - من مصر.