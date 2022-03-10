شكرا لقرائتكم خبر عن رمضانك عندنا .. شاهد كل نجوم الدراما على WATCH IT فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه الأنظار إلى منصة watch it في شهر رمضان المقبل، لاسيما بعد التطويرات التي شهدتها المنصة في الفترة الأخيرة، حيث قدم المنصة لمشتركيها مجموعة رائعة ومتنوعة من الأعمال الدرامية الحصرية لكبار النجوم والنجمات خلال الشهر الكريم، الوطني والاجتماعي والأكشن والشعبي وكذلك الصعيدي، لتلبى رغبان كافة المشتركين من مختلف الاهتمامات.

وتعرض منصة watch it في رمضان هذا العام 14 مسلسلاً يأتى على رأسها "الاختيار 3" بطولة أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال وخالد الصاوى، بيومى فؤاد، صبرى فواز، ايمان العاصى، سمر مرسى، أمير المصرى، محمود البزاوى، آدم الشرقاوى، دنيا المصري، وعدد كبير من ضيوف الشرف وهو تأليف هانى سرحان وإخراج بيتر ميمى.

وأيضاً مسلسل "العائدون" بطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد فراج، وجيهان خليل اسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبى، ميدو عادل، صبرى عبد المنعم، وعدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم محمد ممدوح وهانى رمزى وعدد من الفنانين العرب منهم محمد الأحمد وجنيد زين الدين وتأليف باهر دويدار وإخراج أحمد نادر جلال.

مسلسل "المشوار" بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد سعيد عبد الغنى، خالد أنور، خالد كمال، ندى بسيونى، كارولين خليل، محمد عز، ندا موسى، ، محمود الليثى، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور، سما إبراهيم، محسن منصور، احمد كمال وتأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.

مسلسل "الكبير أوى 6" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، مع الاستعانة بضيف ضيوف الشرف في كل حلقتين من حلقات الجزء السادس وعدد من ضيوف الشرف منهم ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، وتأليف مصطفي صقر اخراج أحمد الجندي.

مسلسل "فاتن أمل حربى" تأليف إبراهيم عيسى فى أولى تجاربه بالدراما التليفزيونية، وإخراج ماندو العدل ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، بطولة نيللى كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، خالد سرحان، محمد ثروت، وفادية عبد الغنى، جيلان علاء وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى وينافش قضية مهمة من قضايا المرأة.

مسلسل "أحلام سعيدة" تأليف هالة خليل وإخراج عمروعرفة وإنتاج جمال العدل وبطولة يسرا، غادة عادل، مى كساب، شيماء سيف، نور محمود، نبيل نور الدين، جيهان الشماشيرجى وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل التعاون الثانى بين يسرا وعمرو عرفة فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما سويًا الجزء الأول من مسلسل "سرايا عابدين" عام 2014

مسلسل " suits بالعربى" المأخوذ عن المسلسل الأمريكي الشهير الأمريكي الذى يحمل نفس الاسم، وسيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبد المجيد وإخراج عصام عبد الحميد، وبطولة آسر ياسين، أحمد داود، ريم مصطفى، صبا مبارك، تارا عماد، محمد شاهين، أسماء جلال، مصطفى درويش وعدد آخر من الفنانين،

مسلسل "راجعين يا هوى" قصة أسامة أنور عكاشة ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة، وبطولة خالد النبوي، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد داش، إسلام إبراهيم، أحمد خالد صالح، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، جلا هشام، طه الدسوقى، صفاء الطوخي، سالي حماد، ريهام الشنواني، والوجه الجديد نانسي هلال.

مسلسل "جزيرة غمام" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوى وبطولة طارق لطفى، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، عبد العزيز مخيون، محمد جمعة، هبة عبد الغنى وظهور خاص للفنانة وفاء عامر، وتدور أحداث العمل في حقبة تاريخية بالعشرينيات أي قبل 100 عام من الآن، وأحداث اجتماعية مصرية قبل 100 عام من الآن.

مسلسل "دايما عامر" بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، أمل رزق، لمى كتكت أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح وإخراج مجدي الهوارى.

مسلسل "ملف سرى" تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، ويشارك في بطولته إلى جانب هانى سلامة، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محسن محيى الدين، أحمد سعيد عبد الغنى، إيهاب فهمى، شيرين، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

مسلسل" مكتوب عليا" تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوى، وبطولة أكرم حسنى، عمرو عبد الجليل، هنادى مهنا، آيتن عامر، حنان سليمان، أسامة عبد الله، محمد طعيمة، محمود السيسى، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الفنانين الشباب، ولأول مرة هلا رشدي ‏ممثلة بعيدًا عن الغناء.

مسلسل "يوتيرن" للنجمة ريهام حجاج، المقرر عرضه بالتزامن مع قناة ON، ويشارك في بطولة العمل الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازى، أيمن قسيونى، صفاء الطوخى، عبير منير، وهلا السعيد وآخرون، ومن تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.

مسلسل "في بيتنا روبوت 2" تأليف أحمد محيي ومحمد المحمدي، وإخراج أسامة عربى وبطولة هشام جمال، ليلي زاهر، عمرو وهبة، شيماء سيف، دنيا ماهر، سليمان عيد، دنيا سيف أوتاكا، طه دسوقى، مى دياب، وعدد من ضيوف الشرف.



احمد امين



احمد بدير



احمد داود



احمد مكى



اسر ياسين



اكرم حسنى



امير كرارة



امينة خليل



انوشكا



ايتن عامر



تارا عماد



خالد النبوى



خالد سرحان



دينا الشربينى



ريم مصطفى



ريهام حجاج



شريف سلامة



شيماء سيف



صبا مبارك



طارق لطفى



عبير صبرى



عمرو عبد الجليل



عمرو وهبة



غادة عادل



فتحى عبد الوهاب



كريم قاسم



محمد الشرنوبى



محمد رمضان



محمد شاهين



محمود حجازى



مصطفى شعبان



مى عز الدين



نور اللبنانية



نيللى كريم



هالة صدقى



هانى سلامة



هنا شيحة



هنادى مهنا



وفاء عامر