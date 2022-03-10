رمضان 2022.. طرح البوستر الرسمي لمسلسل"الكبير أوي 6" ومكي يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف النجم أحمد مكي، عن البوستر الرسمي لمسلسله الدرامي"الكبير أوي 6" الذي ينافس من خلاله في دراما رمضان 2022 .

ونشر مكي، بوستر المسلسل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "توكلنا على الله، إن شاء الله خير، وكل سنة وأنتم طيبين".

مسلسل "الكبير أوي" يعود في رمضان 2022 بالجزء السادس، بعد 6 سنوات من عرض الموسم الخامس، بطولة النجم أحمد مكي، وبمشاركة معظم نجوم الأجزاء السابقة مثل بيومي فؤاد وهشام إسماعيل ومحمد سلام وليلى عز العرب وغيرهم.

ويعرض مسلسل "الكبير أوي ج 6"، حصريًا على شاشة ON، وعبر منصتي "شاهد" و"WATCH IT".