مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يمنح 14 جائزة لدعم صانعات السينما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية خلال حفل ختام دورته الـ11، الذي انطلق قبل قليل، بقصر ثقافة الأقصر عن جوائز مشروع فاكتوري والتي وصلت إلى ١٤ جائزة ما بين جوائز مادية وورش عمل واستشارات خدمات فنية من مؤسسات مختلفة.

نال جائزة فاكتوري الذهبية بقيمة ٢٠٠٠ دولار لدعم إنتاج الفيلم فيلم "إيقاعات الحياة" للمخرجة صابرين الحسامي من مصر، والجائزة مقدمة من أفلام مصر العالمية - جابي خوري، وسلم الجائزة عمر عبدالعزيز- رئيس اتحاد النقابات الفنية، بينما حصد فيلم "البحث عن سبايدر مان" للمخرجة نادية غانم من مصر علي جائزة فاكتوري الفضية بقيمة ١٠٠٠ دولار لدعم إنتاج الفيلم قدمتها مؤسسة راويات وتو ستوريز للإنتاج قامت بتسليم الجائزة كوثر يونس و سمر الهنداوي.

وحصد جائزة فاكتوري البرونزية بقيمة ٥٠٠ دولار فيلم "في خاطر بوعلام" للمخرجة لاليا سدنون من الجزائر، المقدمة من كونسورتيوم الفيلم الإفريقي، وسلم الجائزة المخرج مايكل باريش.

كما قدمت مؤسسة الدهشورية للإقامات الفنية برئاسة ماريان خوري جائزة المشاركة في أحد الورش التابعة لبرامج الدهشورية، سلم الجائزة المخرج نبيل الشاذلي إلى فيلم "إيقاعات الحياة" لصابرين الحسامي من مصر.

وقدم مهرجان رباط الدولي للفيلم المؤلف جائزة حضور ملتقى تطوير المشاريع، وسلمها عبدالحق منطرش رئيس المهرجان إلى فيلم "يد سحرية" لجوديث اودو من نيجيريا، وتسلمها عنه فيديليس دوكر مؤسس مهرجان ابوجا للأفلام.

كما قدم مهرجان رباط الدولي للفيلم المؤلف جائزة استشارة لتطوير المشروع إلى فيلم "هل انت نفسك؟!" لنيكيسي سروماجا من أوغندا.

وقدم أيضا مهرجان عمان السينمائي الدولي جائزة مقعد في أيام عمان لصناعة الأفلام في مهرجان عمان السينمائي الدولي لأول فيلم تسجيلي تحت التطوير لمخرج عربي سلمتها المخرجة سمر الهنداوي إلى فيلم "٥٠ متر" ليمنى خطاب من مصر وتسلمتها عنها نادية غانم.