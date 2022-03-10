من داخل المطبخ.. طريقة شريف منير لعمل كفتة الأرز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف الفنان شريف منير، عن طريقته لعمل كفتة الأرز من داخل مطبخ منزله، متذكرا والدته.

ونشر شريف، الفيديو، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "بالهنا والشفا.. الله يرحمك يا ماما، كانت أستاذة كفتة أرز، بس الحمد لله.. اللي خلف ماماتش، أنا كمان جامد".

يذكر أن آخر أعمال شريف منير كان مسلسل "أجازة مفتوحة" وينتمي لنوعية أعمال الـ40 حلقة، ويشارك في بطولته: لقاء الخميسي، سميحة أيوب، ملك قورة، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعي، ألفت عمر، محمد العمروسي، وعدد من الفنانين الشباب وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.