بالفيديو| مسلم يطرح أغنية فيلم "شمس" بعنوان "مابهربش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

طرح مسلم أحدث أغانيه "مابهربش" وهي الأغنية الدعائية للفيلم السينمائي "شمس" الذي يقوم ببطولته عدد كبير من الفنانين؛ وهي الأغنية التي تم إطلاقها منذ قليل تمهيدا لعرض العمل في السينمات .

أغنية "مابهربش" من كلمات وألحان وغناء مسلم، ومن توزيع بيتر سمير، وتعد هي التعاون الأول مع بيرد آي، والكليب من إخراج مخرج الفيلم الفنان معوض إسماعيل.

الفيلم من إنتاج وتأليف وسيناريو سعودي، إنتاج مؤسسة نجم الجدي وثروة الفن بالتعاون مع بيرد آي ومنتج منفذ الفيلم ذا ميديا الفيلم تأليف طلال الطريفي عن رواية شمس إمبابة، فيما كتب السيناريو فواز الخريشي، رؤية فنية السيناريو والحوار محمد القوشتي.

ويجمع الفيلم عددًا من النجوم: عمرو عبدالجليل وخالد الصاوي ومحمود عبدالمغني وهدى الأتربي، أحمد بدير وعلاء مرسي ومحمد سليمان ومحمد الغريب ولبني ونس.