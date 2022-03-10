فريق "أحلام سعيدة" يحتفل بعيد ميلاد يسرا وجمال العدل يقبل رأسها (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

احتفل فريق مسلسل أحلام سعيدة، المقرر عرضه في السباق الرمضاني لعام 2022 بعيد ميلاد بطلة العمل الفنانة الكبيرة يسرا.

وشهد الحفل الذي أقيم في كواليس تصوير المسلسل، حضور أبطال العمل وصناعه، بينهم المنتج جمال العدل الذي قام بتقبيل رأس يسرا، الفنانة غادة عادل، المخرج عمرو عرفة، الفنانة عبير صبري، وتم تقطيع تورتة عيد الميلاد على أنغام أغنية "انزل يا جميل على الساحة" للفنان اللبناني الكبير وليد توفيق.

كانت قناة ON كشفت عن عرضها مسلسل "أحلام سعيدة" بشكل حصري في موسم مسلسلات رمضان 2022.

ونشرت ON بوستر مسلسل أحلام سعيدة عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، مصحوبا بتعليق: "استنونا في رمضان 2022.. مع باقة من أقوى المسلسلات وألمع نجوم الدراما والكوميديا والأكشن فقط وحصريًا على شاشة on خلي رمضانك اون".

مسلسل "أحلام سعيدة" يجمع الفنانات يسرا، وغادة عادل، ومي كساب، وشيماء سيف، مع المخرج عمرو عرفة، والمؤلفة هالة خليل، من إنتاج جمال العدل.

كما يعرض مسلسل "أحلام سعيدة" عبر منصتي "شاهد" و"WATCH IT واتش ات".