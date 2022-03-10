بالصور| نجوم ومكرمون وضيوف مهرجان الأقصر على السجادة الحمراء في حفل الختام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

توافد النجوم والمكرمون وضيوف مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية على الريد كاربت بحفل ختام الدورة الحادية عشرة التي ستشهد تكريم المخرج التونسي الكبير فريد بوغدير، كما ستكرم السينما الأوغندية كضيف شرف الدورة الحالية .

حفل الختام تقدمه الإعلامية والفنانة وفاء ميراس ويخرجه عادل بركات بقصر ثقافة الأقصر، وتقدم الفقرة الفنية بالحفل فرقة (كالابار دانس تروب) النيجيرية.

ومن ضيوف حفل الختام المنتج الكبير محمد العدل، الفنانة ناهد السباعي، والمخرج مجدي أحمد علي والفنان أحمد مجدي عضو لجنة التحكيم والفنان شريف حلمي والناقد نجيب ساجنا والمخرج حسن بن جلون والدكتور الأسعد الجاموسي والفنان الكبير محيي إسماعيل، والممثل الكبير محمود حميدة رئيس شرف المهرجان .

ويبدأ الاحتفال داخل القاعة بالسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية ثم برومو حصاد الدورة الحادية عشرة، ثم برومو لهيئة تنشيط السياحة، إذ أن دورة هذا العام كانت تقام تحت شعار "إعادة اكتشاف مصر ".

ويلقي رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد كلمة حفل الختام، وكلمة أخرى للمخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان، كما يلقي محمد عبدالفتاح نائب محافظ الأقصر كلمته نيابة عن مصطفي ألهم المحافظ، وتنتهي الكلمات على المسرح بكلمة الممثل محمود حميدة رئيس شرف المهرجان.