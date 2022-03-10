سادس حلقات "منورة بأهلها".. ليلى علوي برجل صناعية وسلوى خطاب تعرف الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

طرحت منصة شاهد VIP، الحلقة السادسة من مسلسل "منورة بأهلها"، لنكتشف في عالم المؤلف محمد أمين راضي، والمخرج يسري نصر الله، قدرات خاصة لشخصية علياء فوزي (غادة عادل) فهي ليست كما ذكرت من قبل أنها تقرأ الأفكار، بل تدرك الخير في نفوس البشر، وتسمع تشويش لكل من يحمل شر، وهذا هو السبب الذي دفعها للإعجاب بمهاب (محمد حاتم) بينما كان يقف مع الجمهور يلتقط لها صورًا.

وكشفت الحلقة السادسة عن مفاجأة تخص سلوى شاهين، وهي أنها تعيش برجل صناعية دون أن يعرف أحد بالأمر، أما ابنها أيمن فقد اصطحبته إلى الفيلا، ليتعرف على زرقاء اليمامة (سلوى خطاب) التي تعرف الماضي كله ولا شيء يخفى عليها، ولكننا نكتشف بأن أيمن جاء لتنفيذ خطة والده التي لم نتعرف عليها بعد، ومازال مهاب وعادل الشهاوي (باسم سمرة) وعاصم (عباس أبو الحسن) يحاولون استدراجه كي يوقعوا بسلوى شاهين وتنضم إليهم.

وكما أمر آدم (أحمد صلاح السعدني) بدفن جثة مهاب، بعدما تواصل مع أيمن وعلياء، وشرحا له الكثير من التفاصيل حول قصاقيص الصور، وكيف بدأت علاقتهما بمهاب، وأسرار كل الصور التي تخصهما، وهو ما توافق مع ما كتبه مهاب في ظهر الصور، ليتأكد من صدقهم ويستكمل بحثه عن القاتل.

وتدور أحداث مسلسل منورة بأهلها على مدار 10 حلقات، في إطار من التشويق والغموض حول التحقيق في جريمة قتل شاب يدعى مهاب داخل منزله، لتحاول النيابة كشف الغموض المحيط بالحادث من خلال مجموعة من قصاقيص الصور.

ويجمع منورة بأهلها للمخرج الكبير يسري نصر الله في بطولته مجموعة من أبرز نجوم الدراما المصرية، وهم: ليلى علوي، باسم سمرة، غادة عادل، محمد حاتم، سلوى خطاب، أحمد السعدني، عباس أبو الحسن، وناهد السباعي، وهو من تأليف محمد أمين راضي.

محمد أمين راضي كاتب سيناريو ومؤلف مصري من مواليد السويس يونيو 1982. ونجح بين الجماهير والنقاد بعد تقديمه أول أعماله التليفزيونية مسلسل نيران صديقة عام 2013، ثم السبع وصايا والعهد ومملكة إبليس وفيلم من ضهر راجل، أسس شركته Clockwork Temptation المتخصصة في كتابة السيناريو للسينما والتليفزيون وتسويق السيناريوهات في السوق المصري والعربي. أشرف من خلال شركته على كتابة العديد من المسلسلات التليفزيونية المصرية مثل: البيوت أسرار، وبنات سوبرمان، وكلام على الورق.