رمضان 2022.. روبي ومي عمر تتصدران بوستر "رانيا وسكينة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

طرحت الفنانة مي عمر، البوستر البرسمي لمسلسلها الدرامي الجديد "رانيا وسكينة" الذي تنافس من خلاله في دراما رمضان 2022.

ونشرت مي البوستر، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "رانيا وسكينة رمضان ٢٠٢٢ إن شاء الله على mbc مصر، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل، إنتاج أمير شوقي".

وظهرت مي وكأنها في حالة دهشة، بينما ظهرت روبي وهى ممسكة بـ"عود قصب" على البوستر الرسمي للعمل.

وكانت قناة "mbc مصر" كشفت عن عرضها مسلسل "رانيا وسكينة" عبر شاشتها في موسم مسلسلات رمضان 2022.

مسلسل"رانيا وسكينة" بطولة روبي ومي عمر وأحمد خالد صالح وصبا الرافعي، وأوتاكا، ومحمد رضوان، ونبيل نور الدين، وسليمان عيد، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.