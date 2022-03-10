هكذا احتفلت أصالة نصري بعيد ميلاد نجلها خالد الذهبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة أصالة نصري، متابعيها وجمهورها، احتفالها بعيد ميلاد نجلها خالد الذهبي.

ونشرت أصالة، صورتها مع نجلها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "هي الصورة بتعبّر عن مشاعر حبيبي اللي طالع لأمه عاطفي بيحب المشاعر والتعبير والحب وبنفس الوقت بيحب شغله وبيحب دراسته وبيسعى يعمل شي مهم.. لودي حياتي إمبارح كان عيده، الله يحفظه ويحقق أمنياته ويعمل ليومه كل اللي يفتخر فيه بكره".

وأضافت: "كل سنة وإحنا سوا ويزيد عددنا بالصحة والمحبة والذكريات الحلوة اللي لودي القمر فيها".

على جانب آخر، أعلنت أصالة مؤخرا عن موعد زفاف ابنتها "شام"، إلى رجل الأعمال المصري أحمد هلال، وذلك بعد 10 أشهر من إعلانها خطوبة "شام".

الفنانة أصالة خلال تقديم فقرتها الغنائية في الحفل الذي أقيم في دبي بشهر فبراير الماضي، قالت: "بدي أخبركم إن عرس ابنتي شام وأحمد إن شاء الله الشهر المقبل"، قبل أن تقوم بمشاركة الحضور بالزغاريد للعروسين.

ومن جهتها تحدثت ابنتها شام الذهبي عن تفاصيل الزفاف، خلال حديثها مع برنامج "et بالعربي"، موضحة أن موعده 15 مارس، وقالت: "أنا سعيدة جدا لأنني سأتزوج حب حياتي، بالرغم من ترتيبات العرس المتعبة والضغط، ووالدتي بذلت مجهودا جبارا معي، وأتمنى أن يكون جميع المدعوين سعداء يوم زفافي، وأتشرف لو غنى المطرب ماجد المهندس في الحفل".