نيمار ينشر تفاصيل “الشجار” مع دوناروما

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

نفى نجم فريق باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار، اليوم الخميس، الأنباء التي أشارت إلى تشاجره مع زميله في الفريق، الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما، بسبب الخطأ الذي ارتكبه الأخير في الهدف الأول لريال مدريد، الذي فاز (3-1) أمس في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، مطيحًا بالنادي الباريسي.

ونشر نيمار محادثة بينه ودوناروما، عبر حسابه على “إنستجرام”، لتأكيد أن العلاقة بينهما جيدة.

وبدأت المحادثة بإرسال نيمار رابط لدوناروما، يتضمن الخبر الذي يشير إلى وقوع مشاجرة بينهما، ليرد عليه الحارس الإيطالي: “أنا آسف على ما حدث أمس.. هذه الأخبار غير مقبولة”.

ورد عليه نيمار: “صديقي عليك التحلي بالهدوء، هذه أمور وارد حدوثها في كرة القدم.. نحن فريق واحد، ونحن معك، أنت لا تزال صغيرًا وستفوز بالكثير.. سنواصل”.

وبعدها كتب نيمار عبر “إنستجرام” أيضا: “أكره القدوم إلى هنا للرد على أخبار، لكن ما تم نشره كان كذبًا”.

وأردف: “لم تكن هناك مشاجرة في غرف خلع الملابس، هذه أنباء تصدر عن صحفيين غير أكفاء يريدون الترويج لأنفسهم.. عليكم المحاولة في المرة القادمة”.