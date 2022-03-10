كيف يُنظّف محرّك السيارة دون إلحاق الضرر به؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

لا يكفِ أن نحافظ غلى نظافة السيارة من الخارج فقط، ولكن أيضًا يجب علينا معالجة الأوساخ الموجودة تحت غطاء المحرك. لذلك إتبعوا هذه الخطوات السبع البسيطة، وستُسعدون بإظهار ما هو تحت غطاء المحرك.

جدولة موعد التنظيف

من الناحية المثالية، إختر يومًا دافئًا. وسيساعد الطقس الأكثر دفئًا، وخاصة الرطوبة المنخفضة مع بعض الرياح، على تجفيف المحرك ومكوناته بعد التنظيف.

ترك المحرك يبرد

إذا كانت السيارة تعمل، إفتح غطاء المحرك واترك المحرك يبرد لمدة 15 دقيقة على الأقل. لأنه لا يمكن لمكونات المحرك الساخنة أن تحرقك فحسب، بل يمكن أن تتلف أيضًا من خلال الانكماش السريع إذا تم رشها بالماء البارد.

إزالة الأغطية

قم بإزالة أي أغطية بلاستيكية تحت الغطاء، وقم أيضًا بإزالة الطرف السالب من البطارية. وسيساعد هذا في حماية المكونات الكهربائية من التلف إذا تبللت. ويمكنك أيضًا إزالة البطارية إذا كنت تفضل ذلك.

تغطية المكونات

باستخدام الأكياس البلاستيكية، قم بتغطية أي مكونات كهربائية حساسة، مثل البطارية وأسلاك الإشعال ووحدة التحكم في المحرك. إذا كان هناك مدخل هواء مكشوف للمحرك تحت الغطاء، فستحتاج إلى تغطية ذلك أيضًا. وستسمح لك حماية هذه الأجهزة الإلكترونية بتقليل مخاطر إتلاف أي شيء.

إزالة الشحوم

قم برش حجرة المحرك بالكامل بمزيل الشحوم مصنوع لهذا الغرض. واعتمادًا على مدى اتساخ محرك سيارتك، قد تقرر إذا كنت تحتاج إلى فركه. ومع ذلك، قد تحتوي بعض المناطق، مثل غطاء الصمام، على سنوات من الزيت والأوساخ المتراكمة. وفرشاة صغيرة ذات شعيرات اصطناعية ستعمل جيداً لتنظيف المادة اللزجة.

شطف المحرك

إذا كان لديك ضغط ماء كهربائي، يمكنك استخدامه، لكن الخرطوم القياسي سيعمل أيضًا. أو يمكنك استخدام البخاخ في مغسلة السيارات المحلية. واشطف الحجرة بالكامل من الخلف إلى الأمام، واغسل كل مزيل الشحوم. وحاول ألا ترش المكونات الكهربائية مباشرة، وحاول منع رش الكثير من الماء في المناطق التي لن تجف بسهولة.

تجفيف المحرك

إذا كان لديك هواء مضغوط، يمكنك تجفيف الهواء في الزوايا والشقوق لإزالة المياه الزائدة. وإذا لم يكن كذلك، امسح كل شيء يمكنك الوصول إليه بمنشفة أو قطعة قماش. ولن يؤدي ذلك إلى إزالة الماء فحسب، بل سيساعد أيضًا في إزالة أي أوساخ متبقية. من بعدها أعد تثبيت الطرف السالب على البطارية وقم بإزالة الأكياس التي تغطي المكونات الكهربائية.