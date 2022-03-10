بعد غياب عامين.. “ميار الغيطي” تُثير الجدل بزيادة وزنها في أحدث ظهور لها.. شاهدوا كيف أصبح شكلها الآن!

كتب امير فتحي في الخميس 10 مارس 2022 09:57 مساءً - نشرت الفنانة الشابة ميار الغيطي الكثير من الصور الجديدة لها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وهي أثارت حالة من الجدل الكبير في الساعات الِأخيرة الماضية.

وأثارت الفنانة ميار الغيطـي بإثارة الجدل الكبير بعد ظهورها الأخير، حيث أنها أطلت بوزن زائد وملحوظ، وهي من الأشياء التي علّق عليها العديد من المتابعين، وارتدت فستان باللون البيج الفاتح، وهي من الأشياء التي جعلت إطلالتها مميزة وجريئة وكشفت عن أنوثتها.

ومن ناحية الجمال اعتمدت «الغيطي» على وضع المكياج بالعديد من اللمسات الخفيفة، وهي التي كشفت عن جمالها وأناقتها الرائعة، حيث أنها وضعت مكياج بالألوان النيود الهادئة التي تناسبت اطلالتها.

“جزيرة غمام” يعيد ميار الغيطي للشاشة بعد غياب عامين في رمضان 2022

من ناحية أخرى، تعود الفنانة الشابة ميار الغيطـي لشاشة رمضان 2022 المقبل، وذلك بعد غياب لمدة عامين، وذك من خلال مسلسل “جزيرة غمام” حيث تلعب دور فتاه صعيديه للمره الثانية.

حيث جسدت في المره الاولي فتاه صعيديه شخصيه لبني في مسلسل “أريد رجلًا” إخراج احمد شفيق وفي هذا العمل تجسد شخصيه (درة) إبنة عمدة وكبير الجزيرة وتواجه مواقف صعبة ورومانسية عديدة حيث انها تتمتع بشخصية ناعمة هادئة مع جمالها الصعيدي وقوه شخصية متفردة تجعل لها مكانه في قلوب الجميع.

ميار الغيطي تكشف تفاصيل شخصيتها في فيلم “2 شارع طلعت حرب”: شبهي في الحقيقة

هذا وقد كشفت الفنانة ميار الغيطـي تفاصيل شخصيتها في فيلم “2 شارع طلعت حرب” والذي عُرض في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، قالت ميار الغيطـي خلال لقائها مع برنامج The insider بالعربي أنها تجسد شخصية فتاة تعيش في عصرنا الحالي.

وتابعت الغيطي: “الفيلم فيه أكثر من قصة وأكثر من فترة زمنية وأنا دوري في العصر الحديث والشخصية اللي بعملها هي قريبة من شخصيتي في الحقيقة” واختتمت ميار حديثها قائلة “اتمنى الفيلم يعجب الناس”.

شهد فيلم “2 شارع طلعت حرب” عرضه الأول في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية وسط حضور صناع الفيلم ونخبة من النجوم وتدور أحداث الفيلم في ثلاث حكايات مختلفة تدور في ثلاث أزمنة في نفس المكان بإحدى شقق وسط البلد.

فيلم 2 شارع طلعت حرب من بطولة نخبة من النجوم من بينهم: أحمد مجدي، سهر الصايغ، محمود قابيل، سمير صبري، ميار الغيطي، عبير صبري وغيرهم محموعة من الفنانين ومن إخراج مجدى أحمد على

آخر أعمال ميار الغيطي

وقدمت ميار الغيطي آخر عمل لها في رمضان 2019 في مسلسل “سوبر ميرو”، وهو بطولة ايمي سمير غانم وسمير غانم وحمدي الميرغني ومحمد ثروت، وملك قورة، وإنعام سالوسة، والكثير من الفنانين الآخرين.

وشاركت أيضاً في مسلسل “مملكة الغجر” وهو كام في نفس العام بطولة الفنانة فيفي عبده وحورية فرغلي، وهو إخراج عبد العزيز حشاد وتأليف محمد الغيطـي.

وقدمت لأول مرة على شاشات التليفزيون مسلسل “الحصيدة” في عام 1997 وكان عمرها 5 سنوات، وهو كان من تأليف والدها محمد الغيطي، وأيضاً شاركت في فيلم “كابتن هيما” في عام 2008 أمام الفنانة زينة والنجم تامر حسني، وقدمت دور “توتة” وهي شقيقته الصغرى.

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