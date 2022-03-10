شكرا لقرائتكم خبر عن سمير صبرى أفضل ممثل فى مهرجان الأقصر عن دوره فى فيلم "2 طلعت حرب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل النجم الكبير سمير صبرى، على جائزة أفضل ممثل فى مسابقة الفيلم الروائى الطويل ضمن جوائز مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، عن دوره فى فيلم "2 طلعت حرب" للمخرج مجدى أحمد على.

جاء ذلك خلال حفل ختام وتوزيع جوائز مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية فى دورته الحادية عشرة، والذى يقام بقصر ثقافة الأقصر، بحضور عدد كبير من النجوم وضيوف المهرجان.

يشار إلى أن المهرجان شهد هذا العام العرض الأول العالمى لفيلم "2 طلعت حرب" وهو من بطولة عدد كبير من الفنانين وعلى رأسهم محمود قابيل، سمير صبرى، أحمد وفيق، سهر الصايغ،، منة فضالى، وأحمد مجدى، ميدو عادل وشريف دسوقى وهو من تأليف هنزادة فكرى، وإخراج مجدي أحمد علي، وتدور أحداثه حول حكايات مختلفة داخل إحدى عمارات وسط البلد مع اختلاف الفترات الزمنية.