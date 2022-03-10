شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم المخرج فريد بوغدير والسينما الأوغندية فى حفل ختام الأقصر للسينما الإفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية ضيف شرف الدورة الحادية عشرة وهي " سينما أوغندا " وتسلم التكريم المخرج الأوغندي موريس موجيشا، كما شهد الحفل تكريم المخرج التونسي وخبير السينما الإفريقية صاحب "عصفور السطح" فريد بو غدير .

وقال بوغدير : "كل الشكر لرئيس المهرجان وكل إدارة المهرجان على اختيارهم لي لتكريمي في مدينة الاقصر الساحرة وانا سعيد جدا بهذا التكريم، وبالمناسبة اعتبر نفسي كمخرج تونسي تلميذا للمخرج المصري يوسف شاهين الذي أوجه له الشكر بطريقة اسماء بعض افلامه" ، وسرد عدد من اسماء افلامه من خلال قصة مجمعة.

واختتم اليوم مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية دورته الحادية عشرة بقصر ثقافة الأقصر، حيث قدمت الحفل المذيعة والفنانة المغربية وفاء مراس، وبدأ الحفل بالفقرة الفنيـــة إحياء فرقة "كالابار دانس تروب "النيجيرية عقب السلام الجمهورى.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية انطلق يوم 4 مارس بقاعة المؤتمرات بالاقصر وانتهى اليوم 10 مارس الفعاليات بتوزيع جوائز مسابقاته المختلفة والمتنوعة ، و يرأسه شرفيا الممثل المصري الكبير محمود حميدة وتقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين برعاية ودعم من وزارة الثقافة ، و السياحة والاثار ، و الخارجية، والشباب والرياضة ، ومحافظة الأقصر ونقابة السينمائيين.