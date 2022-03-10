شكرا لقرائتكم خبر عن مسلم يطرح الأغنية الدعائية لفيلم شمس "ما بهربش".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الفنان مسلم أحدث أغانيه "مابهربش" من كلمات وألحان مسلم وتوزيع موسيقى بيتر سمير وهى الأغنية الدعائية للفيلم السينمائى شمس المقرر عرضه بالسينمات قريبا، وهو عن رواية شمس امبابة للكاتب طلال الطريفي.

الأغنية بها مشاهد من الفيلم تجمع بين مسلم وبين الفنان محمود عبد المغنى أحد أبطال الفيلم، ويشاركه البطولة؛ عد من النجوم مثل عمرو عبدالجليل وخالد الصاوى وهدى الأتربي، أحمد بدير وعلاء مرسى و محمد سليمان ومحمد الغريب ولبنى ونس.

وكان قد انتهى صناع فيلم "شمس" من التصوير نهائيًا يناير الماضى، وذلك بعد فترة تصوير استغرقت ما يقرب من 5 أسابيع، ويعتبر العمل هو أول تعاون يجمع بين عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغني سينمائيا.