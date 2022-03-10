شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فهمي ينضم للجنة العليا لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، عن انضمام الفنان الكبير حسين فهمي إلى اللجنة العليا للمهرجان ابتداء من الدورة الثانية عشرة للمهرجان.

جاء ذلك، خلال حفل ختام الدورة الحادية عشرة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، والذي أقيم في قصر ثقافة الأقصر، بحضور عدد من النجوم وصناع السينما وضيوف المهرجان من مصر وإفريقيا.

وقال رئيس المهرجان سيد فؤاد: "يسعدني أن أعلن أن الفنان الكبير حسين فهمي المكرم هذا العام بجائزة إنجاز العمر، قد أشاد بالمهرجان وجهود القائمين وبأهميته ودوره، ووافق أن يكون أحد أعضاء اللجنة العليا للمهرجان في دورته المقبلة الثانية عشرة ".

جدير بالذكر، أن مهرجان "الأقصر للسينما الأفريقية" أقيم في الفترة من 4 إلى 10 مارس 2022، برئاسة السيناريست سيد فؤاد، ومدير المهرجان المخرجة عزة الحسيني، وتقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين بدعم من وزارات السياحة والٱثار والثقافة والشباب والرياضة والخارجية المصرية، وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية، وهيئة تنشيط السياحة.