كتب امير فتحي في الخميس 10 مارس 2022 08:50 مساءً - أجرت الفنانة المصرية المعتزلة ” هدى رمزي ” مداخلة هاتفية لبرنامج أهلا بالستات المذاع عبر قناة MBC مصر بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي .
وبدأت هدى رمزي حديثها بالتأكيد على عدم غيابها وتواجدها ولكنها ابتعدت عن المجال الفني منذ سنوات طويلة وانشغالها بحياتها الخاصة واهتمامها ببيتها وإبنها .
حيث أشارت الفنانة المعتزلة إلى أنها أدت دورها كفنانة ويأتي بالوقت الحالي دورها ورسالتها تجاه أسرتها وقالت : ” أنا شبعت الحمد لله من المجال بتاعي وسعيدة باللي أنا أنجزته ” .
وبسؤالها عن إحتمالية عودتها للتمثيل والظهور على الشاشة مرة أخرى أجابت هدى رمزي : ” أنا كتير من الأعمال اللي بشوفها وبلاقيها حلوة بتخيل نفسي لو كنت اعملها بس أنا لأ مش هرجع تاني ” .
وعن سبب عدم عودتها عن قرار الاعتزال التي أعلنت عنه في عام 1993 بعد تقديم آخر أفلامها ” الصديقان ” أرجعت ذلك إلى أن المجال الفني أصبح مختلفا عن السابق والظروف قد اختلفت أيضا .
يذكر أن الفنانة هدى رمزي شاركت في العديد من الأعمال الفنية الهامة منها في السينما مثل : ” حنفي الأبهة وبئر الخيانة وجري الوحوش ومع سبق الإصرار والرداء الأبيض وامرأتان ” وغيرها .
وفي الدراما قدمت مسلسلات : أحلام الفتى الطائر والحب وأشياء أخرى والسمان والخريف وبنت الأيام وعلي الزيبق والزوجة أول من يعلم والنساء يعترفن سرا .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد غياب لمدة 30 عاما .. هل تعود هدى رمزي إلى الفن ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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