بعد غياب لمدة 30 عاما .. هل تعود هدى رمزي إلى الفن ؟

كتب امير فتحي في الخميس 10 مارس 2022 08:50 مساءً - أجرت الفنانة المصرية المعتزلة ” هدى رمزي ” مداخلة هاتفية لبرنامج أهلا بالستات المذاع عبر قناة MBC مصر بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي .

وبدأت هدى رمزي حديثها بالتأكيد على عدم غيابها وتواجدها ولكنها ابتعدت عن المجال الفني منذ سنوات طويلة وانشغالها بحياتها الخاصة واهتمامها ببيتها وإبنها .

حيث أشارت الفنانة المعتزلة إلى أنها أدت دورها كفنانة ويأتي بالوقت الحالي دورها ورسالتها تجاه أسرتها وقالت : ” أنا شبعت الحمد لله من المجال بتاعي وسعيدة باللي أنا أنجزته ” .

وبسؤالها عن إحتمالية عودتها للتمثيل والظهور على الشاشة مرة أخرى أجابت هدى رمزي : ” أنا كتير من الأعمال اللي بشوفها وبلاقيها حلوة بتخيل نفسي لو كنت اعملها بس أنا لأ مش هرجع تاني ” .

وعن سبب عدم عودتها عن قرار الاعتزال التي أعلنت عنه في عام 1993 بعد تقديم آخر أفلامها ” الصديقان ” أرجعت ذلك إلى أن المجال الفني أصبح مختلفا عن السابق والظروف قد اختلفت أيضا .

يذكر أن الفنانة هدى رمزي شاركت في العديد من الأعمال الفنية الهامة منها في السينما مثل : ” حنفي الأبهة وبئر الخيانة وجري الوحوش ومع سبق الإصرار والرداء الأبيض وامرأتان ” وغيرها .

وفي الدراما قدمت مسلسلات : أحلام الفتى الطائر والحب وأشياء أخرى والسمان والخريف وبنت الأيام وعلي الزيبق والزوجة أول من يعلم والنساء يعترفن سرا .