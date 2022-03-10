سيف نبيل يُهدي جمهوره “قصة حبنا”.. لقطات من كواليس تسجيل الأغنية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في مفاجأة مميّزة لجمهوره، طرح النجم العراقي سيف نبيل عمله الفني الجديد بعنوان “قصة حبنا” على قناته الرسمية بموقع “يوتيوب”.

أغنية “قصة حبنا” من ألحان سيف نبيل نفسه، وكلمات سيف الفارس وتوزيع المؤلف الموسيقي المبدع عمر صباغ.

وأطلّ سيف نبيل في فيديو “قصة حبنا” بمشاهد من كواليس تسجيل الأغنية في استوديو عمر صباغ في لبنان. كما ظهر “صباغ” مع سيف ببعض اللقطات التي عكست أجواء التحضيرات في الاستوديو وأعطت الفيديو بعدًا أكثر واقعية.

وحصدت أغنية “قصة حبنا” تفاعلًا واسعًا فور صدورها فاقتحمت قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا (Trending) على موقع “يوتيوب”، محققةً أكثر من 300 ألف مشاهدة في ساعات قليلة.

يذكر أن سيف نبيل كان قد أصدر مؤخرًا أغنية أخرى بعنوان “عالعالم” من كلمات وألحان سيف الفارس وتوزيع عمر صباغ، وحمل الكليب توقيع المخرج أحمد المنجد.