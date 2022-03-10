حسين الجسمي يشدو طربًا بأمسية خالدة في إكسبو دبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في أمسية خالدة تحمل شواهد متعددة من فخامة الحضور والرقي، أطل النجم الإماراتي حسين الجسمي، على مسرح ساحة الوصل في معرض “إكسبو 2020 دبي”، مطلقاً صوته في عنان فضاء المكان، ليطرب بأغنياته الجمهور الغفير الذي تدفّق من مختلف الجنسيات والأعمار، وأشعل حماسه الذي تخطى كل حدود الفرح والحب، ليصافح القلوب ويتربع على عرش الأغنية العربية بمختلف الألوان الموسيقية واللهجات واللغات العالمية.

وكان لصعود الجسمي على مسرح ساحة الوصل تميز خاص واستثنائي، حيث فاجأ الحضور بصعوده من تحت أرض المسرح، وهو يعزف على آلة البيانو أغنية “أنا لها شمس”التي كتبها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، لتتعالى صيحات وهتافات الجمهور، الذي رفع لافتات الحب والترحاب له بكل اللغات، مرحباً بهم وبحضورهم الذي وصفه بالراقي والمبهر.

وقال الجسمي: “اليوم الكلام يعجز عن وصف المشاعر، يعجز عن وصف وجودكم الراقي المبهر في هذه الحفلة الختامية في ساحة الوصل. (الله يحفظكم).

وأضاف: “تشرفت أن أكون سفيراً لهذا الحدث العالمي من أرض الإمارات، الحدث المؤثر في مختلف المجالات، والذي يصنع مستقبلاً أفضل لأبنائنا ولدولنا ولكل العالم، مثنياً على النجاح الكبير المدوي لاستضافة “إكسبو 2020 دبي”. يعز علينا فعلاً أن نودع هذا الحدث، لكن نجاحنا الذي أبهر العالم في تنظيمه، جعلنا نشعر بالفخر لدولتنا الغالية وبرؤية أصحاب السمو حكامنا وشيوخنا (الله يحفظهم). شكراً “إكسبو 2020 دبي” لدعوتكم.

وتميز الحضور الجماهيري الأضخم في حفلات ساحة الوصل في “إكسبو 2020 دبي” بوجود العديد من الجنسيات العربية والأجنبية، ليقدم الجسمي لأول مرة بعزفه المنفرد على البيانو وإحساسه المتفرد الخصب، غناءً حياً ومباشراً للأغنية التركية “كل شي يذكرني بك”، والتي كانت من المفاجآت المفرحة والشاعرية التي لامست القلوب، ليتنقل برفقة فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور سعيد كمال عبر مجموعة كبيرة من الأغنيات، منهياً ساعتين من الغناء والتفاعل المستمر دون أن يشعر أحد بالوقت، تاركاً “أمسية خالدة” بكل ما تعنيه الكلمة والوصف والمعنى.

وقد بث حفل حسين الجسمي ضمن فعاليات “أمسيات خالدة” عبر مجموعة كبيرة من القنوات العربية والعالمية بما فيها قناة إكسبو 2020، وتصدرت محركات البحث، وأحاديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، محققاً في الليلة الخالدة والاستثنائية “ترند” في مختلف قوائم منصات التواصل الاجتماعي المختلفة في الإمارات وعدد من الدول.