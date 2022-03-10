كتب امير فتحي في الخميس 10 مارس 2022 06:57 مساءً - نشر حساب ” عرب وود ” على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام مقطع فيديو للفنانة المصرية ” دينا الشربيني ” من تحضيرات مسرحيتها ” أحفاد ريا وسكينة ” التي عرضت ضمن فعاليات موسم الرياض .
وظهرت دينا الشربيني في مقطع الفيديو وهي تتدرّب على الرقصات الخاصة بالعرض مع مدرب الرقص الخاص بها حيث تجري عدداً من البروفات النهائية المتعلقة بالمسرحية لعرضها الثاني في مصر .
ولاقى الفيديو بعض التعليقات السلبية من جانب عدد من المتابعين مستنكرين عرض تلك المشاهد بالمملكة العربية السعودية .
فجاءت بعض التعليقات مثل : ” هي الرياض بقى بيتعرض فيها رقص ” و ” السعودية راحت في داهية والله ” و ” كل دا فى الرياض اللى فى السعودية اللى فيها مكة والمدينة ” .
يذكر أن مسرحية أحفاد ريا وسكينة هي البطولة الأولى للنجمتين ياسمين رئيس ودينا الشربيني على المسرح .. ويشاركهما في البطولة : بيومي فؤاد وأوس أوس وبدرية طلبة ومن إخراج سامح بسيوني .
كانت هذه تفاصيل خبر دينا الشربيني تثير الجدل بمقطع فيديو راقص .. والجمهور : ” السعودية راحت في داهية “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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