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شكرا لقرائتكم خبر عن برسالة مؤثرة وعناق .. أصالة نصرى تحتفل بعيد ميلاد ابنها خالد الذهبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة أصالة نصرى، بعيد ميلاد ابنها خالد الذهبى، ونشرت عبر حسابها بانستجرام صورة لهما وهما يتعانقتان، وعلقت :"هي الصورة بتعبّر عنّ مشاعر حبيبي اللي طالع لأمّه عاطفي بيحبّ المشاعر والتعبير والحبّ وبنفس الوقت بيحب شغله وبيحب دراسته وبيسعى يعمل شي مهمّ .. لودي حياتي مبارح كان عيده الله يحفظه ويحقق أمنياته ويعمل ليومه كلّ اللي يفتخر فيه بكره".
وتابعت :" كلّ سنة ونحنا سوا ويزيد عددنا بالصحّة والمحبة والذكريات الحلوة اللي لودي القمر فيها".
أصالة
أصالة ونجلها خالد
ومن جهة أخرى كشفت شام الذهبي عن صور نادرة تجمعها مع والدتها النجمة أصالة نصري حيث كانت شام صغيرة ، وذلك فى مناسبة الاحتفال بيوم المرأه العالمي، ونشرت شام الصورمن خلال إنستجرام الخاص بها، وعلقت عليها بـ " كل عام وأنت ست راسي ودنيتي كلها يا اجمل امرأة بحياتي .
وفي سياق آخر تحيى النجمة أصالة نصرى والنجم ماجد المهندس، حفلاً غنائيًا ضمن حفلات مهرجان الكويت، يوم الخميس الموافق 17 من شهر مارس الجارى، ويقدمان خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتهما.
وكانت المطربة أصالة طرحت أغنية جديدة بعنوان "تقول تبغانى"، والتي طرحتها بمناسبة عيد الحب، عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وعلقت أصالة علي مقطع الأغنية، "غنّيت بمنتهى الجرأه تحرّرت من جميع القيود الّلي بتأخّرني عن تحقيق حلمي بصوتي.. غنّيت بمزاج عالي وتركيز بأطراف الجمل الّلحنية حتّى وصلت لسقف طموحاتي بالأداء.. ولأنّي منّ وقت سمعتها وأنا شايفه كلّ جماليّات حبيبي وتفاصيل شخصيته النبيله المرتقيه الّلي بتستحق لمّا بدّي غنّي له بأحلى ماعندي أهديه"
وأهدت أصالة الأغنية لزوجها فائق حسن ونشرت ذلك من خلال تغريدة سابقة عبر حسابها الرسمي علي إنستجرام وعلقت قائلة "بشهر الحب هديه لكل عاشق يهديها لحبيبه وأنا كمان بهديها لحبيبي لأبي لنورعيوني ورفيقي فائق حسن.