شكرا لقرائتكم خبر عن برسالة مؤثرة وعناق .. أصالة نصرى تحتفل بعيد ميلاد ابنها خالد الذهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة أصالة نصرى، بعيد ميلاد ابنها خالد الذهبى، ونشرت عبر حسابها بانستجرام صورة لهما وهما يتعانقتان، وعلقت :"هي الصورة بتعبّر عنّ مشاعر حبيبي اللي طالع لأمّه عاطفي بيحبّ المشاعر والتعبير والحبّ وبنفس الوقت بيحب شغله وبيحب دراسته وبيسعى يعمل شي مهمّ .. لودي حياتي مبارح كان عيده الله يحفظه ويحقق أمنياته ويعمل ليومه كلّ اللي يفتخر فيه بكره".

وتابعت :" كلّ سنة ونحنا سوا ويزيد عددنا بالصحّة والمحبة والذكريات الحلوة اللي لودي القمر فيها".



أصالة



أصالة ونجلها خالد

ومن جهة أخرى كشفت شام الذهبي عن صور نادرة تجمعها مع والدتها النجمة أصالة نصري حيث كانت شام صغيرة ، وذلك فى مناسبة الاحتفال بيوم المرأه العالمي، ونشرت شام الصورمن خلال إنستجرام الخاص بها، وعلقت عليها بـ " كل عام وأنت ست راسي ودنيتي كلها يا اجمل امرأة بحياتي .