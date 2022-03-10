شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كواليس استعداد هشام عباس لحفل افتتاح مهرجان أبيدوس بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت منطقة احتفالات مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء بمحافظة سوهاج والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية بروفات الحفلة الفنية التي يحيها اليوم الخميس النجم هشام عباس، أولى حفلات المهرجان التي سوف تنطلق اليوم، حيث جرت العديد من البروفات الخاصة بالأغانى التي سيقدمها في حفل الليلة بحضور وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم واللواء طارق الفقى محافظ سوهاج.

يذكر أن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، استقبل مساء أمس الأربعاء، بمطار سوهاج الدولي الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والوفد المرافق لها، بحضور اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، وأحمد سامي القاضي نائب المحافظ.

وتأتي زيارة وزيرة الثقافة لسوهاج لحضور فعاليات مهرجان أبيدوس الأول للموسيقى والغناء، والذى يعقد بمعبد أبيدوس بمدينة البلينا على مدار ثلاثة أيام بداية من غد الخميس وحتى يوم السبت القادم، بمشاركة كوكبة من نجوم الغناء.

وبرنامج فعاليات الدورة الأولى من مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء تضم 3 حفلات يحييها على التوالى النجوم هشام عباس وعلى الحجار ومدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته.

وأكدت عبد الدايم في تصريحات سابقة لها، أن رايات التنوير تشمل كافة ربوع مصر باعتبارها أحد مفردات التنمية التى تعزز بناء الإنسان، وأضافت أن مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء يعد الأول من نوعه بمحافظة سوهاج، ويأتى كنموذج للتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة بهدف ترسيخ دور القوى الناعمة فى تطوير المجتمع وإعادة تشكيل الوعى، وأكدت على أهمية دور الثقافة والفنون فى الترويج للحضارة المصرية مشيرة إلى استمرار تحديث خطط تحقيق العدالة الثقافية بين أبناء مصر.

هشام عباس فى سوهاج

المطرب هشام عباس



بروفة هشام عباس







