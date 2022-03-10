شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال مسلسل "جزيرة غمام" ينتقلون لمنطقة الزعفرانة.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وتتصاعد الأحداث في إطار من التشويق والدراما وتتوالى المفاجآت الصادمة خصوصًا مع ظهور القتيل وأنه لم يمت من الأساس، ويظهر في أماكن أخرى، ويهرب القاتل لتبدأ رحلته من خلال حكاية تتضمن قصة في إطار من المفارقات الغريبة والمغامرات المثيرة.
يذكر أن مؤلف العمل عبد الرحيم كمال كشف عن تفاصيل المسلسل خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية لميس الحديدى فى برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، وقال أن العمل يتناول جزيرة واقعة فى الصعيد وسط المياه بشكل خيالى حدثت قبل 100 عاماً تظهر شرائح من الناس عاشت فى هذه الجزيرة على كافة المستويات اجتماعياً.
وحول مصدر الفكرة لفت كمال: نسبة الخيال فيها أكبر من الحقيقة وهى تتناول مرجعية حقبة تاريخية قبل 100 عام فى عهد الخديوى عباس حلمى الثانى الذى كان محباً لمصر وللمصريين، مضيفاً:"مجتمع صعيدى عايش على الحبر وده الجديد والشخصيات والحدوتة فيها كثير من المفاجآت للجماهير، والمسلسل مليء بالمشاعر وقصص الحب وأنا كاتب بحب أكتب عن الحب "
وحول الملابس الغجرية وطبيعة الأزياء فى هذه الحقبة قبل 100 عام، قال : المسؤول عن ذلك المصممة ملك عبد العزيز وهى شخصية عظيمة ومخضرمة بالإضافة لمرجعيات تاريخية وكتب وصور وصفت هذه الفترة حتى نجمع بين الحقيقة والخيال وفى ذالت الوقت يكن بها مصداقية عالية.