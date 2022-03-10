شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال مسلسل "جزيرة غمام" ينتقلون لمنطقة الزعفرانة.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وتتصاعد الأحداث في إطار من التشويق والدراما وتتوالى المفاجآت الصادمة خصوصًا مع ظهور القتيل وأنه لم يمت من الأساس، ويظهر في أماكن أخرى، ويهرب القاتل لتبدأ رحلته من خلال حكاية تتضمن قصة في إطار من المفارقات الغريبة والمغامرات المثيرة.

يذكر أن مؤلف العمل عبد الرحيم كمال كشف عن تفاصيل المسلسل خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية لميس الحديدى فى برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، وقال أن العمل يتناول جزيرة واقعة فى الصعيد وسط المياه بشكل خيالى حدثت قبل 100 عاماً تظهر شرائح من الناس عاشت فى هذه الجزيرة على كافة المستويات اجتماعياً.