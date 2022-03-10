كتب امير فتحي في الخميس 10 مارس 2022 05:43 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة في العشرينات من عمرها شبيهة للفنانة المصرية ” يسرا ” . وظهرت الفتاة في مقطع الفيديو الذي تصدر بعنوان (أول شبيهة للنجمة يسرا) وهي تضحك وتقوم بوضع أحمر الشفاه وأرفق بأغنية على رمش عيونها للفنان اللبناني الراحل ” وديع الصافي ” . وبدت الفتاة بملامح تشبه إلى حد كبير ملامح الفنانة يسرا باستثناء لون العينين حيث تميّزت الفتاة بعينيها زرقاء اللون .

كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الأولى .. ظهور شبيهة للفنانة ” يسرا ” تشعل مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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