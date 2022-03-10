بعد مرور إسبوعين على عقد قرآنها .. حقيقة طلاق دنيا عبد العزيز

كتب امير فتحي في الخميس 10 مارس 2022 05:43 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الماضيين خبرا عن انفصال الفنانة ” دنيا عبد العزيز ” عن زوجها المهندس ” مصطفى كامل ” بعد مرور إسبوعين على احتفالهما بعقد قرآنهما .

وبطريقة غير مباشرة ردت دنيا عبد العزيز على تلك الشائعة بظهورها مع زوجها في عزاء شقيق الفنان ” أحمد عبد العزيز ” الذي أقيم مساء أمس الأربعاء بدار المناسبات في مسجد آل رشدان بمدينة نصر .

يذكر أن دنيا عبد العزيز كانت قد احتفلت بعقد قرآنها في 22 فبراير الماضي في حفل بسيط بأحد الفنادق شهد حضور نخبة من نجوم الفن إلى جانب الأهل والأصدقاء .

وكانت قد أشارت الفنانة المصرية في تصريحات سابقة لها إلى أنه من المقرر إقامة حفل زفافها في عيد الفطر المبارك .. مضيفة أنها منشغلة هذه الأيام في تصوير عملين دراميين للموسم الرمضاني القادم .