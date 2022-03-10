محيي إسماعيل يثير الجدل برسالته إلى النساء : ”  يزعلوا ويتفلقوا عشان لازم يرجعوا لطبيعتهم “

كتب امير فتحي في الخميس 10 مارس 2022 05:43 مساءً - أجرى الفنان المصري ” محيي إسماعيل ” لقاءا لبرنامج theinsider بالعربي علق من خلاله على ما أعلن عنه مؤخرا خلال حضوره لندوته بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية حول زواجه عرفيا .

فقال محيي إسماعيل حول سبب إخفاؤه لهذا الزواج وما صرح به في الندوة عن عدم تفكيره واهتمامه بالزواج في مرحلة شبابه : ” الفن عندي نمرة 1 وهو أقوى شئ أنا عملته في حياتي ومن خلاله بيجيني القرش ” .

وتابع : ” والمرأة كانت شئ إضافي لكن مش شئ جوهري في حياتي .. لكن ربنا رزقني بست طيبة جدا زي أمي وكان جواز شرعي ” .

وعن رفض عدد من النساء لتصريحاته عن المرأة أضاف محيي إسماعيل قائلا : ” يزعلوا ويتفلقوا لازم ترجع لطبيعتها اللي ربنا ادهالها .. هي المرأة إيه دورها، دورها الأمومة ” .

واستطرد : ” أنا شايف دلوقتي كتير جدا بيتجوزوا ويرموا الواد في الأرض ويشكلوا حاجات كتيرة وحشة ليه، السوشيال ميديا بقى والموبايل .. ليه أمهاتنا كانوا عظماء علشان كان عقلهم معاهم، إنما دلوقتي كل واحدة عقلها مع السوشال ميديا مينفعش ” .