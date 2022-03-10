فنانة مصرية عن علاقتها بزوجها : ” لما يجي من برة بجيب طبق واحط رجله في ماية وملح “

كتب امير فتحي في الخميس 10 مارس 2022 05:43 مساءً - حلت الفنانة ” فردوس عبد الحميد ” وزوجها المخرج ” محمد فاضل ” ضيفين ببرنامج الستات مع الإعلاميتين ” مفيدة شيحة ” و ” سهير جودة ” المذاع عبر قناة النهار .

وخلال اللقاء تحدثت فردوس عبد الحميد عن علاقتها بزوجها محمد فاضل وعن بعض التفاصيل التي تديم المودة والمحبة بينهما وأصبحت عادة بينهما .

فأشارت إلى أنها تهتم بالكثير من التفاصيل مثل الاهتمام بمظهره قبل خروجه من المنزل وتقوم بمسح حذاؤه مضيفة أنها عند عودته تقوم بوضع قدميه في (ماء وملح) .

وأكدت على أن كل ما تقوم به يأتي بدون افتعال أو تكلف .. متحدثة عن أن العلاقة الجيدة بين الزوجين وللقيام بذلك يجب أن يكونا بها ودودين مع بعضهما البعض ويتسما بالحنان .

وتابعت فردوس عبد الحميد : ” ده سر العلاقة الزوجية .. ده شخص انتي هتقضي حياتك الجاية معاه كإنه أخوكي هل إنتي هتنفصلي عن أخوكي، كإنه إبنك، كإنه أبوكي ” .

ومن جانبه أكد المخرج محمد فاضل على أهمية التوافق العقلي بين الزوجين لاستمرار الحب والمودة بينهما .

وبسؤالهما عن وقوع مشاكل أو خلافات بينهما قالت أنها تحدث بالتأكيد ولكن لا تصل لخلافات كبيرة مشيرة إلى أن الخلاف بين الزوجين يجب ألا يستمر لفترة طويلة حتى لا يعتاد الطرفان على الشقاق والبُعد وأن الاحترام هو الأساس .

فيما قال محمد فاضل : ” احنا عمرنا ما نصعد المشكلة .. لما واحد يلاقي التاني غضبان يقوم التاني يهدى وميحصلش الرد بالانفعال ” .