شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال بعد مشاركته فى احتفالية يوم الشهيد: الغناء لمصر شرف لأى مطرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان أحمد جمال عن فخره وإعتزاه بالمشاركة فى أوبريت "بنبنيها"، والذى تم تقديمه فى احتفالية "يوم الشهيد"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقال لـ ”الخليج 365” أنا دايما حريص على المشاركة فى الاحتفالات الرسمية، والوقوف أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى شرف كبير لى ولأى مطرب، وأيضا الغناء لمصر شرف كبير.

وشارك المطرب أحمد جمال بالفقرة الفنية بالندوة التثقيفية الـ 35 للقوات المسلحة، بالغناء

وغنا "جمال":

تحيا الرجالة اللى معاهم بنعيش في أمان

لو قرب مين دا لا عاش ولا كان

مين دا اللى يهوب ناحية أرضك لا يتشال من الكون

طيب دا أنتى ولادك ياكلوا اللى يقربلك مهما يكون

ربنا ويانا وبنصره معانا علمك فوق كل الدنيا لآخر العمر يا مصر

لا يهزك خوف ولا أى ظروف دايما تنهيها بنصر لمصر