شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير فهمى: الحمد لله تعافيت من كورونا وأعيش فترة نقاهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة تيسير فهمى عن تعافيها تماما من فيروس كورونا، الذى أصيبت به مؤخرا، وقالت لـ الخليج 365"، إنها الآن تعيش في فترة نقاهة فى منزلها وآخر مسحة قامت بإجرائها كانت سلبية، وحذرت فهمى كل أصدقائها من هذا الفيروس اللعين، موضحة أنه قد يأتى من أقل الأسبابـ خاصة وأنها قد تلقت ثلاثة لقاحات، وكانت تلتزم بالإجراءات الإحترازية، ووجهت الشكر لكل من حاول الإطمئنان عليها وكل من دعا لها فى هذه الأزمة.

كانت الفنانة تيسير فهمى قد أصيبت بفيروس كورونا منذ عدة أيام، وطالبت متابعيها بالدعاء، معلنة على صفحتها الشخصية على فيس بوك:"ممكن تدعولى.. عندى كورونا وتعبانة جدا".

وأعلنت الفنانة تيسير فهمى، فى نوفمبر الماضى، وفاة شقيقها عبر حسابها الشخصى بموقع فيس بوك، ويأتى ذلك بعد وفاة شقيقتها فى شهر فبراير الماضى بعدما تعرضت لأزمة صحية وتدهورت حالتها إلى أن رحلت عن عالمنا.

يذكر أن الفنانة تيسير فهمى أعلنت اعتزالها الفن فى عام 2013، وذلك فى لقاء لها فى أحد البرامج، وقررت الاستقرار مع زوجها فى أمريكا، وأصبحت تأتى إلى مصر فى زيارات قليلة، وهذا ما جعلها تفضل العيش فى هدوء، وقد تسلمت وسام مدينة سياتل عن أفضل ممثلة للجاليات العربية وذلك فى عام 2008.