شكرا لقرائتكم خبر عن بفستان أزرق .. صورة تكشف التشابه بين دنيا وإيمي والراحلة دلال عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة دنيا سمير غانم عن صورة تظهر فيها هي والدتها الرحلة الفنانة دلال عبد العزيز وشقيقتها ايمي سمير غانم بفستان من نفس اللون "الأزرق" وتقريبا نفس الموديل، وكشفت دنيا عن الصورة لتبرز مدي التشابه بينها وبين شقيقتها ووالدتها.



دنيا سمير غانم



دنيا سمير غانم ودلال عبد العزيز وايمي سمير غانم

وحرصت النجمة دنيا سمير غانم على الدعاء لوالديها الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، مع بداية شهر شعبان المعظم، مؤكدة أنهما كانا السند والأمان والسعادة لكل من حولهما.

ونشرت دنيا صورة لوالديها الراحلين مع فطوطة، صحبتها بتعليق: "اللهم فى يوم الجمعة غرة شعبان، ارحم من كانوا السند والأمان والسعادة لكل من حولهم".

وسبق وشاركت الفنانة دنيا سمير غانم، محبيها ومتابعيها، بصورة عائلية برفقة والديها الفنان الراحل سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من متابعيها، وعلقت دنيا سمير غانم على الصورة التى نشرتها عبر حسابها على إنستجرام لها ولأسرتها: "يا رب ارحمهما واسعدهما".

وكانت الفنانة دنيا سمير غانم قد حرصت على الاحتفال بمناسبة عيد الحب، حيث شاركت جمهورها صورة قديمة لوالديها الراحلين الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، وهما يحتضان بعضهما، مؤكدة أنها أفضل قصة حب من وجه نظرها.

وعلقت دنيا سمير غانم، على الصورة التى نشرتها لوالديها الراحلين، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، "أجمل قصة حب، ربنا يرحمكما ويسعدكما مع بعض فى الجنة بإذن الله".