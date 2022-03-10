شكرا لقرائتكم خبر عن بصور مذهلة وأناقة واضحة .. هيفاء وهبي تحتفل بعيد ميلادها الـ 50 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة هيفاء وهبي بعيد ميلادها الـ50، حيث كشفت هيفاء عن جلسة تصوير ظهرت فيها بشباب وأناقة ملفته،وعلقت هيفاء علي الصور التي نشرتها من خلال إنستجرام الخاص بها بـ " شكرًا لكم جميعًا على امنيات عيد الميلاد..أنا متأثرة جدًا وشكرًا لهذه العائلة الرائعة والأصدقاء".



هيفاء وهبي امام كيك عيد ميلادها

هيفاء وهبي تحتفل بعيد ميلادها بجلسة تصوير جديدة



هيفاء وهبي تحتفل بعيد ميلادها



هيفاء وهبي في جلسة تصوير



هيفاء وهبي

وعلي جانب آخر تستأنف الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى تصوير مشاهدها فى فيلم "رمسيس باريس" أوائل شهر مارس المقبل وذلك بعد فترة إجازة حصلت عليها بطلة العمل هيفاء وهبى، بسبب حفلها الذى أحييته مؤخرا بالمكسيك، وانتهى صناع الفيلم من تصوير الغالبية العظمى من مشاهدهم فى فرنسا والتى استغرقت أكثر من أسبوعين.

الفيلم يتم تصويره بين فرنسا ومصر، وتدورأحداثه فى إطار كوميدى، وبعد تجمع أبطال العمل فى فرنسا يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.

فيلم "رمسيس باريس"، بطولة كل من هيفاء وهبى، ومصطفى خاطر، ومحمود حافظ، وحمدي الميرغنى، ومحمد ثروت، ومحمد سلام، ومحمد أسامة الشهير بأوس أوس، وسميرة مقرون، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف كريم حسن بشير.

وتنتظر هيفاء وهبى عرض فيلمها "أشباح أوروبا" المؤجل منذ فترة، ويشارك فى بطولته كل من مصطفى خاطر، وأروى جودة، أحمد الفيشاوى، بيومى فؤاد، عباس أبو الحسن، وآخرون، إخراج محمد حماقى..