شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم عيد ميلاد يسرا.. تعرف على مسيرة سيفين الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل النجمة يسرا بعيد ميلادها، اليوم الخميس، والتى تعد من أهم نجمات السينما المصرية، واسمها الحقيقى "سيفين محمد حافظ نسيم" من مواليد مدينة القاهرة، عمها هو محمد نسيم ضابط المخابرات العامة المصرية الأسبق كما أنه عضو فى تنظيم الضباط الأحرار، انفصل والداها وهى طفلة لذلك لم تكن حياتها سعيدة وكان والدها يعاملها بقسوة.

بدأت يسرا التمثيل فى السينما منذ منتصف السبعينيات، واستطاعت بشكل تدريجى أن تكتسب شعبية كبيرة فى السينما، خاصة من خلال تعاونها مع عادل إمام وأحمد زكى، ومن أشهر أفلامها "الجلسة سرية، امرأة واحدة لا تكفى، المنسى، طيور الظلام، ضحك ولعب وجد وحب، اﻹرهاب والكباب"، وقدمت العديد من المسلسلات التليفزيونية، منها "رأفت الهجان، أوان الورد، أين قلبى، قضية رأى عام، سرايا عابدين، خاص جدا، خيانة عهد".

وقدمت يسرا على مدار أكثر من 40 عاما العديد من الأعمال الفنية، وكان أول ظهور لها بالسينما من خلال فيلم "ألف بوسة وبوسة" عام 1977، وفى نفس العام شاركت فى فيلم "فتاة تبحث عن الحب".

واحتفلت النجمة يسرا أمس بعيد ميلادها برفقة عدد من أصدقائها داخل الوسط الفنى وخارجه، ومن بينهم النجمة نيللى كريم والنجمة إلهام شاهين والمخرجة إيناس الدغيدى التى تحتفل بعيد ميلادها فى نفس اليوم.

وفى سياق آخر تواصل يسرا تصوير مشاهدها فى مسلسلها الرمضانى المقبل "أحلام سعيدة"، حيث طرح القائمون على المسلسل البوستر الرسمى للعمل المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل حصرياً على قناة ON ومنصة watch it الرقمية، وتصدرت يسرا البوستر ومعها غادة عادل ومى كساب وشيماء سيف.

مسلسل "أحلام سعيدة" تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج جمال العدل وبطولة يسرا، غادة عادل، مى كساب، نور محمود، نبيل نور الدين، جيهان الشماشيرجى وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل التعاون الثاني بين يسرا وعمرو عرفة فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما سويًا الجزء الأول من مسلسل "سرايا عابدين" عام 2014.