شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان 2022.. "يوتيرن" يعيد توفيق عبد الحميد لجمهور الدراما الرمضانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود الفنان الكبير توفيق عبد الحميد للدراما التليفزيونية هذا العام بعد غياب 12 عاما عن الساحة الفنية بشكل عام وليس دراما رمضان فحسب، حيث يتواجد مع صناع مسلسل "يوتيرن"، من تأليف أيمن سلامة، وإنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز، وتشكل عودة "عبد الحميد" مكسبا كبيرا للدراما الرمضانية، خاصة وأنه واحدا من الممثلين الكبار الذين يحملون قضايا مهمة في كل عمل فنى يقدمه، فضلا عن أدائه الفني والتمثيلى الذى جعله واحدا من الممثلين الذين تنتظرهم الأسر المصرية على المائدة الرمضانية.

وطرحت شركة العدل جروب بوسترا خاصا بالفنان الكبير توفيق عبد الحميد، بعدما طرحت البوستر الرسمي أمس الأربعاء، وتواجد عليه معظم أبطال المسلسل.

بوسترخاص لـ توفيق عبد الحميد عن مسلسل "يوتيرن"

ويعود عبد الحميد للدراما الرمضانية مع نفس منتج مسلسله الشهير "حديث الصباح والمساء"، حيث تولى بطولته مع مجموعة كبيرة من نجوم المرحلة وقتها قبل 21 عامًا، وأصبح هذا العمل واحدًا من كلاسيكيات الدراما المصرية والعربية.

ونجح عبد الحميد في حجز مكانة كبيرة في قلوب متابعى الدراما التليفزيونية والرمضانية بعد مشوار فنى حافل، حيث أصبح الجمهور ينتظر منه كل ماهو ممتع وهادف، وهو ما حدث في أعماله الكثيرة والمتعددة منها "حضرة المتهم أبى"، مع العملاق الراحل نور الشريف، و"على نار هادئة"و "امرأة من نار"، مع النجمة إلهام شاهين، و"الناس في كفر عسكر"، مع النجم الكبير صلاح السعدنى، و"دعوة فرح"، مع النجمة الكبيرة سميرة أحمد، و"كناريا وشركاه"، مع المخرج الكبير الراحل إسماعيل عبد الحافظ.

كانت شركة العدل جروب قد طرحت البوستر الدعائى والرسمى لمسلسل "يوتيرن"، للنجمة ريهام حجاج، أمس الأربعاء، والمقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل، ويشارك في بطولته توفيق عبد الحميد وعبير صبرى وكريم قاسم وأيمن قيسونى ومحمود حجازى والفنانة القديرة صفاء الطوخى وعبير منير وهلا السعيد وآخرون، للكاتب أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.