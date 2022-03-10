شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان 2022.. أمير كرارة وأمينة خليل فى بلغاريا من كواليس مسلسل "العائدون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل أبطال مسلسل "العائدون"، من بطولة أمير كرارة وأمينة خليل، التصوير بشكل مكثف للانتهاء من أكبر قدر ممكن من أحداثه قبل حلول شهر رمضان، وظهرت أمينة خليل فى صورة لها من كواليس العمل فى دولة بلغاريا مع أمير كرارة، حيث تم التصوير هناك خلال الأيام الماضية، وتجسد خليل دور "نادين".



امير كرارة وامينة خليل

وأوضحت أمينة خليل فى لقاء تليفزيونى سابق، أن مسلسل "العائدون" ليس الجزء الثانى من مسلسل "هجمة مرتدة"، الذى قدم فى رمضان الماضى، والشخصية التى تقدمها صعبة جداً، وصور فريق العمل العديد من مشاهد الأكشن فى الأردن وبعدها بلغاريا.

مسلسل "العائدون" يجمع بين أمير كرارة وأمينة خليل وذلك بعد 11 سنة من مشاركتهما سوياً في مسلسل "المواطن اكس" والذى شهد انطلاق أمير كرارة نحو النجومية، وكذلك أمينة خليل التي كانت في بداياتها الفنية وقتها.

"العائدون" تأليف باهر دويداروإخراج أحمد نادر جلال وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد فراج، وجيهان خليل اسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبى، ميدو عادل، صبرى عبد المنعم، وعدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم محمد ممدوح وكذلك نجوم عرب منهم أحمد الأحمد وجنيد زين الدين.

والعمل مستوحى من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، ولها علاقة بمتغيرات كثيرة في المنطقة العربية، وكيف تتعامل الدولة المصرية مع التهديدات التي تعرضت لها في هذه المرحلة.