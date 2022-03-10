بوسي شلبي تحتفل بعيد ميلاد إيناس الدغيدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

احتفلت الإعلامية بوسي شلبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، بعيد ميلاد المخرجة إيناس الدغيدي.

ونشرت "بوسي" صورة تجمعها بـ إيناس الدغيدي من حفل عيد ميلادها، وعلقت على الصورة قائلة: "كل سنة وإنتي غالية وسعيدة وجدعة يا إيناس".

إيناس الدغيدي من مواليد 10 مارس، وتعتبر من أشهر المخرجات في تاريخ السينما المصرية، حيث قدمت خلال مسيرتها الفنية أعمالا اتسمت بالجرأة وعرض قضايا اجتماعية شائكة.

ومن أبرز أعمالها: (لحم رخيص، عفوا أيها القانون، مذكرات مراهقة، الباحثات عن الحرية، دانتيلا، كلام الليل، امرأة واحدة لا تكفي، قضية سميحة بدران، ديسكو ديسكو، ما تيجي نرقص) وغيرها من الأعمال.