رمضان 2022 .. شادي مؤنس يكشف لمصراوي كواليس وضع موسيقى وأغاني "جزيرة غمام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كت-مصطفى حمزة:

وصف المؤلف الموسيقي شادي مؤنس، تجربته مع الموسيقى التصويرية وألحان أغاني مسلسل "جزيرة غمام"، والمقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2022، بالتحدي الكبير. شادي مؤنس في حواره مع "الخليج 365"، تحدث عن تفاصيل الموسيقى والألحان في "جزيرة غمام"، للكاتب عبد الرحيم كمال، والمخرج حسين المنباوي. لماذا وصفت التجربة بالتحدي الكبير؟

لعدة أسباب، منها أن من سبقوني في وضع الموسيقى التصويرية لمسلسلات صعيدية الطابع، مازالت أعمالهم تعيش في قلوبنا، وأدخل (جزيرة غمام)، وأنا مشغول بتقديم موسيقى على نفس المستوى، وفي نفس الوقت أقدم شخصيتي الموسيقية الخاصة، وأكون مختلفا عن ما قدم من قبل. متى بدأت العمل على موسيقى المسلسل؟

منذ 3 شهور، بعد تواصل المخرج حسين المنباوي معي، وتناقشنا حول دور الزمان والمكان في العمل، إذ تدور الأحداث منذ 100 عام تقريبا، وهناك تنقل بين الفترات الزمنية، إلى جانب كون العمل في الصعيد. كيف وضعت الرؤية الموسيقية؟

الموسيقى في المسلسل، لها ثلاث أشكال أو حالات، إلى جانب الطابع الخاص لكل شخصية به، والتعبير عنها موسيقيا. ما هي الآلات الموسيقية التي اعتمدت عليها؟

أغلب الآلات الصعيدية المعروفة، مثل الأرغول، والربابة، والمزمار، والناي، والطبلة، والكولة، والعود.

هناك شخصيات من الغجر في المسلسل.. كيف تعاملت معها؟

الحمد لله لدي خلفية عن موسيقى الغجر، وساعدني هذا في التأليف، مع مراعاة البعد الدرامي.

ماذا عن الأغاني؟

الفنان علي الحجار، بعد غياب دام حوالي 9 سنوات، عن الدراما التلفزيونية، يقدم أغاني المقدمة والنهاية، من أشعار الشاعر إبراهيم عبد الفتاح، ومع سعادتي بالتجربة، أراها تزيد من قوة التحدي، خاصة مع نجاح المطرب الكبير في تقديم أغاني رائعة في مسلسلات الصعيد، مع أساتذة كبار مثل عمار الشريعي،وياسر عبد الرحمن. هل يقدم الفنان علي الحجار أغاني داخل المسلسل؟.